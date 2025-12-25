"Feliz Navidad", la historia poco conocida detrás del clásico de José Feliciano

José Feliciano canta el tema "Feliz Navidad", durante una presentación en 2021. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque hoy es uno de los himnos navideños más reconocidos del mundo, la historia detrás de "Feliz Navidad" de José Feliciano es mucho más íntima y emotiva de lo que su letra sencilla podría sugerir.

Con apenas seis palabras en español y 13 en inglés, Feliciano logró crear un clásico que une generaciones y fronteras, pero la inspiración detrás de la canción surge de recuerdos personales y un fuerte deseo de conexión.

La idea nació en 1970, mientras el músico se encontraba en un estudio de Los Ángeles. Su productor, Rick Jarrad, le sugirió escribir un villancico original, algo que Feliciano nunca había hecho.

La inspiración llegó de manera inesperada: extrañaba a sus 11 hermanos, las cenas familiares en Nueva York, los pasteles, el lechón y las botellas de ron, así como los villancicos que solían cantar juntos durante la Navidad. Esa mezcla de nostalgia y saudade lo movilizó a componer un tema pensado para unir a la gente, sin importar el idioma en que se cantara.

Decidió crear una canción bilingüe, para que pudiera sonar en radios estadounidenses sin ser "demasiado latina" y, al mismo tiempo, en emisoras latinas sin ser "demasiado inglesa".

Para darle un sello propio, Feliciano incorporó instrumentos puertorriqueños, percusiones latinas y una sección de vientos que completaba la magia navideña. Su objetivo era que la música reflejara sus raíces, mientras que la letra transmitiera un mensaje universal de alegría y unión.

El éxito fue inmediato. Publicada dentro del álbum Feliz Navidad, la canción llegó al Top 10 en Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de su regreso triunfal tras la polémica que vivió en 1968 al interpretar el himno estadounidense con un estilo poco convencional.

Para Feliciano, "Feliz Navidad" era reivindicación, cultura y un puente entre personas y generaciones.

Hoy, más de 50 años después, el tema sigue sonando en casas de todo el mundo cada diciembre y continúa siendo versionado por artistas de diversas generaciones, recordando que, a veces, unas pocas palabras pueden convertirse en un himno eterno.

