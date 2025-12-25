Fallece Tony Ocasio, integrante de la legendaria agrupación Los Chicos

Fallece Tony Ocasio, integrante de la agrupación Los Chicos. En las imágenes, se le ve con sus excompañeros en los 80, inclyendo a Chayanne, y la otra lo presenta en una aparición más reciente. ( FUENTE EXTERNA )

La música latina está de luto tras la partida de Héctor Antonio "Tony" Ocasio Cedeño, quien fuera uno de los miembros originales de la popular agrupación puertorriqueña Los Chicos.

El cantante y músico falleció el 23 de diciembre de 2025, a los 58 años, según confirmaron sus excompañeros y familiares a través de emotivos mensajes en redes sociales.

Iridia Osorio, quien compartió una profunda amistad con Ocasio, publicó un mensaje en el que expresó: "En horas de la noche de ayer (23 de diciembre) perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocernos y compartir". Además, destacó el legado de su voz y talento, que perdurarán en los recuerdos de quienes lo conocieron.

El cantante Chayanne, quien también fue parte de Los Chicos, compartió una fotografía de su época en el grupo y escribió: "Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz". La colaboración entre ambos durante su juventud dejó una huella imborrable en la música latina.

Los Chicos fueron una de las boy bands más populares de la música juvenil en los años 80, ganándose el corazón de miles de fanáticos en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica.

Con éxitos como "Mamma Mía", "Será porque te amo" y "Frente al mar", el grupo marcó una generación entera. Sin embargo, fue "Ave María" la canción que realmente mostró el impresionante talento de Tony Ocasio, quien destacó por su voz y su carisma en el escenario.

El cuarteto, que inicialmente estaba formado por Tony Ocasio, Chayanne, Rey Díaz y Migue Santa, alcanzó gran popularidad en los primeros años de su carrera. Tras la salida de Chayanne en 1983, el grupo continuó con Eddie, pero su fama comenzó a decaer y finalmente se disolvió debido a problemas administrativos.

Después de la disolución del grupo, Tony Ocasio y Migue Santa decidieron unirse al Ejército de EE. UU., mientras que Rey Díaz se dedicó a la venta de vehículos. Aunque Los Chicos ya no estaban juntos, su legado permaneció en la memoria colectiva de sus seguidores.

La noticia del fallecimiento de Tony Ocasio ha conmovido a toda una generación que creció con las canciones de Los Chicos. Además de su legado musical, Ocasio será recordado por su cercanía y su gran talento, que continúan siendo una fuente de inspiración para muchos artistas y fanáticos.

A través de redes sociales, los seguidores de Tony y de Los Chicos han expresado su cariño y su tristeza por su partida, dejando mensajes de condolencias a la familia Ocasio Cedeño.

La música de Los Chicos y la voz de Tony seguirán vivas en los recuerdos de sus fans, y su legado perdurará por siempre.