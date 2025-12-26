RD despedirá el año al ritmo de música en vivo

Milly Quezada será una de las artistas que encenderán la pista este fin de año para cerrar el 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Diciembre marca el punto final del calendario, pero también el momento más activo para la música en vivo en la República Dominicana.

Es el mes donde la ciudad se llena de planes nocturnos, reencuentros, celebraciones y conciertos que funcionan como banda sonora del cierre de ciclo.

Entre fiestas tradicionales, espectáculos multitudinarios y propuestas más íntimas, la agenda musical se convierte en una guía imprescindible para decidir cómo y con quién despedir el año.

La capital y Punta Cana concentran algunos de los eventos más esperados, con escenarios que ya son parte de la historia del entretenimiento local.

El merengue, la salsa y la canción de autor conviven en una programación diversa, pensada para públicos distintos pero con un mismo objetivo: celebrar.

Aquí no solo se va a escuchar música, se va a bailar, a cantar en coro y a revivir clásicos que forman parte de la memoria colectiva, marcando el ritmo emocional de estos últimos días.

Esta agenda reúne las citas que marcan el pulso de los últimos días del año.

Desde conciertos que apelan a la nostalgia navideña hasta grandes fiestas que reciben el nuevo calendario con música sin pausas.

Un recorrido por las noches que definen el cierre del año en clave dominicana.

D´Parranda Navideña

La tradición del merengue navideño toma forma en D´ Parranda Navideña, un encuentro que reunirá a Milly Quezada, Fernando Villalona y el Conjunto Quisqueya en un mismo escenario.

El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua se convertirá en el punto de partida ideal para el cierre musical del año, con un repertorio que atraviesa generaciones. Una noche para cantar sin reservas, bailar clásicos inmortales y conectar con ese sonido que define la Navidad dominicana.

Un concierto que reafirma por qué estas figuras siguen siendo esenciales cada diciembre.

Viernes 26 de diciembre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 9:00 p.m., Uepa Tickets.

El Súper Can Navideño

Esta es una de esas citas pensadas para no quedarse quieto. Jossie Esteban, Miriam Cruz, Pochy Familia y Los Villalona tomarán el Hard Rock Café para una noche cargada de energía, éxitos y espíritu festivo.

El evento funciona como una gran reunión musical donde el público se reconocerá en cada coro. Ideal para quienes buscan cerrar el año entre amigos, risas y merengues que nunca fallan. Y recuerda que, aquí, la pista de baile es la verdadera protagonista y la celebración se extenderá sin pausa.

Viernes 26 de diciembre, Hard Rock Café, 9:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets.

El Bailazo

Para quienes entienden el cierre de año como un maratón de baile, El Bailazo es la respuesta. Doce horas ininterrumpidas de música convierten a Lungomare en el epicentro festivo de la ciudad.

Con figuras del merengue tradicional, típico y navideño, como Kinito Méndez, Krisspy y el Bombazo Típico, Henry García, Fénix Ortiz y la Orquesta Renacer, la noche fluirá sin pausas desde antes de la medianoche hasta el amanecer.

Es una celebración pensada para el público que no se cansa y recibe el nuevo año en movimiento, con una oferta musical amplia y un ambiente de fiesta total.

Miércoles 31 de diciembre, Lungomare Bar & Lounge, 8:00 p.m. Uepa Tickets.

New Year Party 2026

La agenda que cierra el año culmina con otro de los eventos más emblemáticos del calendario social: la Fiesta de Año Nuevo del Hotel El Embajador.

En su edición número quince, reunirá a Chiquito Team Band, Los Hermanos Rosario y El Legado del Caballo Jandy Ventura en una noche de celebración elegante y bailable.

DJs invitados completarán la experiencia en The Garden Tent, creando el ambiente perfecto para recibir el nuevo año entre música, brindis y tradición.

Un clásico que sigue marcando el ritmo del cierre anual.

Miércoles 31 de diciembre, 11:30 p.m., The Garden Tent en el Hotel El Embajador. Uepa Tickets.

Navidad salsera con Yiyo Sarante

La salsa también tiene su espacio en la agenda que despide el año, y Yiyo Sarante lo ocupa con autoridad.

En el Hard Rock Café Santo Domingo, el cantante propone una noche donde el romance y el ritmo se mezclan con el ambiente navideño. Será un concierto pensado para bailar pegado, cantar letras conocidas y dejarse llevar por una atmósfera cercana.

Una opción perfecta para quienes prefieren cerrar el calendario con sentimiento, sabor caribeño y una conexión directa con la música.

Sábado 27 de diciembre, 9:00 p.m., Hard Rock Café Santo Domingo. Uepa Tickets.

Zeo Muñoz: íntimo y cercano

Dentro del cierre musical del año, Zeo Muñoz aporta el lado más íntimo de la agenda. El cantautor dominicano llegará a Hard Rock Café Punta Cana con su tradicional gira de diciembre, presentando nuevo material y canciones que ya forman parte de su repertorio emocional.

Sus conciertos se sienten como encuentros cercanos, donde la letra y la voz toman protagonismo. Una propuesta ideal para quienes buscan despedir el año con calma, reflexión y música que se escucha de cerca, lejos del ruido de las grandes fiestas.

Domingo 28 de diciembre en Hard Rock Café, Punta Cana, 9:00 p.m. Uepa Tickets.

