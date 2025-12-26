Los beats de Black Coffee y Adriatique pondrán a bailar a RD

El fin de año sonará electrónico en RD con los beats de Black Coffee y el dúo Adriatique. ( FUENTE EXTERNA )

Si el plan es cerrar el año bailando frente al mar o bajo un cielo histórico, la República Dominicana tiene la respuesta.

Black Coffee y Adriatique encabezarán las celebraciones de fin de año con dos citas que prometen música, energía y conexión total con la pista.

Dos propuestas distintas, un mismo espíritu: despedir el calendario al ritmo de la electrónica global.

Afro-house en Chavón

En Chavón, ese anfiteatro de piedra que parece suspendido en el tiempo, aterrizará uno de los nombres más influyentes de la música electrónica contemporánea: Black Coffee.

Nkosinathi Innocent Maphumulo no necesita demasiada presentación.

Pionero del afro-house y figura clave del sonido Afropolitan House, su música mezcla percusiones africanas, soul, jazz y electrónica orgánica con una elegancia que se siente más que se explica.

Ganador del Grammy por Subconsciously (2021), Black Coffee ha logrado algo poco común: conquistar los festivales más grandes del mundo sin perder autenticidad.

En Chavón, su set promete ser más que un show: una experiencia sensorial para cerrar el año con intención y groove, donde estará acompañado del chileno Sistek y el paquistaní Striv.

Altos de Chavón, lunes 29 de diciembre, RD$7,500, Uepa Tickets.

Techno frente al mar

Mientras tanto, en Playa Blanca, el mood cambia sin perder intensidad.

Adriatique, el dúo suizo formado por Adrian Schweizer y Adrian Shala, toma el control con su sonido hipnótico y elegante.

Desde que se cruzaron en 2008, la conexión fue inmediata. En menos de un año ya producían juntos y tocaban en formato B2B, construyendo una identidad sonora que bebe del house clásico, el deep house y el melodic techno, con claras influencias del Chicago house, el techno de Detroit y la nostalgia ochentera.

Su reinterpretación de Honey Honey de Feist fue el punto de quiebre que los lanzó a la escena internacional y los integró al colectivo 2DIY4.

Hoy, Adriatique es sinónimo de viajes sonoros largos, atmósferas envolventes y sets que evolucionan con paciencia.

Sus fiestas Moving Around Us, nacidas en Zúrich, combinan música, arte e instalaciones, y ese mismo espíritu aterrizará en la costa dominicana.

Dos propuestas, dos escenarios icónicos y una misma promesa: despedir el año bailando, con la mejor banda sonora posible, donde música, paisaje y comunidad se funden para crear recuerdos imborrables que marcan el inicio de un nuevo ciclo. b

Playa Blanca Punta Cana Resort, sábado 27 de diciembre, 6:00 p.m., RD$5,200, Uepa Tickets.

