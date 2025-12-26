×
Los beats de Black Coffee y Adriatique pondrán a bailar a RD

Chavón y Playa Blanca serán el epicentro de fin de año para los jóvenes

Los beats de Black Coffee y Adriatique pondrán a bailar a RD
El fin de año sonará electrónico en RD con los beats de Black Coffee y el dúo Adriatique. (FUENTE EXTERNA)

Si el plan es cerrar el año bailando frente al mar o bajo un cielo histórico, la República Dominicana tiene la respuesta. 

Black Coffee y Adriatique encabezarán las celebraciones de fin de año con dos citas que prometen música, energía y conexión total con la pista. 

Dos propuestas distintas, un mismo espíritu: despedir el calendario al ritmo de la electrónica global.

Afro-house en Chavón

Infografía

En Chavón, ese anfiteatro de piedra que parece suspendido en el tiempo, aterrizará uno de los nombres más influyentes de la música electrónica contemporánea: Black Coffee

Nkosinathi Innocent Maphumulo no necesita demasiada presentación. 

Pionero del afro-house y figura clave del sonido Afropolitan House, su música mezcla percusiones africanas, soul, jazz y electrónica orgánica con una elegancia que se siente más que se explica. 

Ganador del Grammy por Subconsciously (2021), Black Coffee ha logrado algo poco común: conquistar los festivales más grandes del mundo sin perder autenticidad. 

En Chavón, su set promete ser más que un show: una experiencia sensorial para cerrar el año con intención y groove, donde estará acompañado del chileno Sistek y el paquistaní Striv.

Altos de Chavón, lunes 29 de diciembre, RD$7,500, Uepa Tickets. 

Techno frente al mar 

Infografía

Mientras tanto, en Playa Blanca, el mood cambia sin perder intensidad. 

Adriatique, el dúo suizo formado por Adrian Schweizer y Adrian Shala, toma el control con su sonido hipnótico y elegante. 

Desde que se cruzaron en 2008, la conexión fue inmediata. En menos de un año ya producían juntos y tocaban en formato B2B, construyendo una identidad sonora que bebe del house clásico, el deep house y el melodic techno, con claras influencias del Chicago house, el techno de Detroit y la nostalgia ochentera.

Su reinterpretación de Honey Honey de Feist fue el punto de quiebre que los lanzó a la escena internacional y los integró al colectivo 2DIY4

Hoy, Adriatique es sinónimo de viajes sonoros largos, atmósferas envolventes y sets que evolucionan con paciencia. 

Sus fiestas Moving Around Us, nacidas en Zúrich, combinan música, arte e instalaciones, y ese mismo espíritu aterrizará en la costa dominicana.

Dos propuestas, dos escenarios icónicos y una misma promesa: despedir el año bailando, con la mejor banda sonora posible, donde música, paisaje y comunidad se funden para crear recuerdos imborrables que marcan el inicio de un nuevo ciclo. b

Playa Blanca Punta Cana Resort, sábado 27 de diciembre, 6:00 p.m., RD$5,200, Uepa Tickets.

TEMAS -
Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.