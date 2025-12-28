El merengue brilló en su máxima expresión con Milly, Villalona y el Conjunto Quisqueya

Milly Quezada fue una de las artistas que encendieron la pista para cerrar el 2025 con D' Parranda navideña. ( POSANDOHD )

En República Dominicana la Navidad es sinónimo de merengue y fue este ritmo el que consiguió llenar a toda su capacidad el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua con el concierto bailable D´ Parranda navideña, protagonizado por Milly Quezada, Fernando Villalona y el Conjunto Quisqueya.

El primer grupo en subir a escena fue el Conjunto Quisqueya, interpretando sus sonadas canciones de temporada, que lo ha convertido en una orquesta tradicional de las navidades dominicanas.

La gente se puso en pie desde que inició el show, tomando a sus parejas para bailar al ritmo de La Juma, La banda borracha, Jocosidades, La juma II, Los males de micaela, Bebo hoy, El nene se despertó, María Cristina, La parranda Quisqueya y uno de los más coreados, Mi piel, también llamado "Mira como se me pone", interpretado por Javish Victoria.

El sonido del esta banda, radicada en Puerto Rico, pero todos dominicanos, impactó al público a tal punto que hasta los más jóvenes se pararon a bailar y fueron a conocer su música en vivo

"Gracias por recibirnos siempre con esa alegría, eso nos hace sentir más que bien, porque nos damos cuenta del cariño que nos tienen", dijo Javish.

El Quisqueya continuó contagiando al público con canciones como La rosa blanca, Felicítame, para finalizar con La trulla navideña, dejando a los asistentes por más.

La reina del merengue

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/milly-quezada-7a5d889d.jpg

La fiesta continuó con Milly Quezada, quien subió a escena con la alegría que la caracteriza e inició con Volvió Juanita, uno de sus merengues más populares de toda su carrera, lanzado en las navidades de 1984.

Otros merengues que sonaron fueron La que me robó tu amor, Toma mi vida, Solo contigo, Porque me amaste, Para darte mi vida, La guacherna, Se formó el rumbón, La pimienta es la que pica, Lo tengo todo, En tus manos y Lo mío es mío, entre otros.

"Quiero agradecer el cariño y el respaldo de todo ese público que en esta noche nos acompañan, vamos a pasarla bien, porque a eso vinimos", dijo emocionada Milly Quezada.

Fernando Villalona

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/fernando-villalona-381b3bfe.jpg

El cierre le tocó a un grande, Fernando Villalona, quien tuvo una de sus mejores participaciones en muchos años, pues así lo reconoció el público asistente.

Comenzó con El quijote, merengue que nadie bailó, pues el público tomó ese momento para ponerse de pie, grabar y hacerle fotos al artista con sus celulares.

Siguió con el tema navideño Déjame volver, escrito por el fenecido cantante haitiano Félix Cumbé, una de las más hermosas canciones de El Mayimbe.

Les siguieron Cama y mesa, Te amo demasiado Tabaco y ron, El gusto y uno que nunca se puede quedar: Soy dominicano. "Me siento regocijado esta noche, que bonito se ve este público bailando y cantando mis canciones, se lo agradezco", dijo Villalona en un tono alegre.

Otros merengues fueron Félix Cumbé, Música Latina, Mi pueblo, Amaneciendo, La lluvia, Me ha dejado solo y muchos más que dejaron al público con deseos de continuar viendo a un Villalona con energía y una voz potente.

D´ Parranda navideña contó con la producción de las empresas Valenzuela Productions y Los Vecinos Enterprise