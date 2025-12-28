Raulín Rodríguez protagoniza dos noches memorables de bachata en la Gran Arena del Cibao

Raulín Rodríguez agotó dos funciones consecutivas de su espectáculo "Mi historia musical" en la ciudad de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Gran Arena del Cibao fue escenario de dos noches memorables que quedarán inscritas en la historia reciente de la bachata dominicana.

Raulín Rodríguez ofreció dos funciones consecutivas sold out de su espectáculo "Mi historia musical", en los que confirmó su vigencia artística y su liderazgo indiscutible, respaldado por un público que respondió con entrega absoluta durante más de tres horas en cada entrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/5999a783-85ab-49fc-9f39-6aa90f7b69e2-56c02960.jpg

La producción artística, dirigida por Melissa Castillo y Wander Aquino de StageMW, abrió ambas noches a las 10:30 p.m. con un audiovisual que relató a la perfección la trayectoria de El cacique de la bachata, para luego estremecer el aforo con los acordes de "Medicina de amor", provocando de inmediato un coro masivo que marcó la conexión entre el artista y la multitud.

Con una escenografía que destacaba por la alta tecnología y pantallas gigantes, tres parejas de bailarines del DNI Dance Studio vestidos de rojo aportaron elegancia y dinamismo desde la apertura, mientras Raulín aparecía en escena con un traje negro, acompañado de una sólida banda de nueve músicos.

La intensidad fue en ascenso con "Si yo pudiera" y "Hoy te quiero más", logrando que el público se pusiera de pie desde los primeros minutos. Uno de los momentos más celebrados llegó con "Esta noche", interpretada a una sola voz entre el artista y su enorme fanaticada.

Sin pausa, siguió "Cómo serás tú", reafirmando el dominio escénico del denominado Cacique de la bachata.

Invitados sorpresa

La primera gran sorpresa de la primera función fue el maestro Joe Veras, recibido con una ovación general. Juntos interpretaron "Qué dolor" y "El hombre de tu vida".

Con tequila en mano, el intérprete interactuó con el público al preguntar si preferían canciones viejas o nuevas, dando paso a "Corazón con candado" y luego "Hoy que tú no estás", una de sus composiciones favoritas.

El recorrido continuó con "Amor de mi vida (Cariño mío)" y "Nereida", antes de dar paso a la entrada de Don Miguelo, cuya presencia provocó una explosión de euforia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/5c236072-cc6a-4c65-aaf8-d6c79591396f-9e6bfb43.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/e23796ab-02fb-48db-9b25-559a1170c1fd-ffc6e46e.jpg ‹ >

Raulín retomó el control del escenario con "Ay Dios", y luego expresó su agradecimiento a Santiago por el respaldo recibido durante casi 35 años de carrera, interpretando "Se me salen las lágrimas", "La loca", "Dame tu querer" y "Si supieras".

La emoción volvió a elevarse con la participación de Elvis Martínez, quien dijo presente en ambas funciones.

En la primera noche interpretó "Su novio primero" y compartió a dúo con Raulín temas como "Una mujer como tú", "Que me la devuelva", "Dame corazón" y "Maestra". En la segunda tanda amplió su repertorio con "Tú no tienes corazón" y "Medicina de amor", reafirmando la complicidad entre ambos artistas.

La segunda noche sumó nuevas sorpresas. El Prodigio abrió su participación con "La mala maña", generando aplausos y risas con su espontánea declaración de afecto hacia Raulín, antes de interpretar "Se me muere Rebeca" y "Ven". Más adelante, Daniel El Galán se robó al público con encendidos coros de "La Chiflera que palomo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/815171b1-fcf5-4bf7-b364-e55ca8faaf91-9cc06e5f.jpg

El urbano Crazy Design también se integró a la celebración con "La loca", recibiendo elogios del propio Raulín por su afinación. Asimismo, Donaty y Downs Montana aportaron diversidad sonora a una propuesta que se mantuvo dinámica y festiva.

Un recorrido por sus éxitos

En la recta final de ambas noches, Raulín ofreció un extenso popurrí que incluyó "Porque tengo ganas", "Me siento triste hoy", "Culpable", "Pobre diablo", "Llámame", "Te pierdo y te pienso", "Ay ombe" y "Que vuelva", esta última interpretada junto a su hermana mayor, Calsilda, en uno de los momentos más emotivos de cada función.

El recorrido continuó con "Si algún día la ves", "Soledad", "Mujer infiel", "Morena yo soy tu marido" y una versión de "Guantanamera".

El cierre de la primera entrega incluyó una explosiva tanda del ritmo de la güira y la tambora con el "Merengue a los amigos", una adaptación de "Querida" de Juan Gabriel, además de "Félix Cumbé" y "La mala maña".

El telón de la primera función cayó a la 1:30 de la madrugada y en la segunda a las 2:15 de la mañana, mientras un público renuente a despedirse aplaudía a un artista que insistía a su equipo de trabajo en seguir sobre el escenario.

Leer más Raulin Rodríguez anuncia concierto en Santo Domingo