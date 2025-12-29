Amenazzy: "No te puedo decir cuándo, pero sé que en el futuro estaré sirviéndole a Dios"

Amenazzy habló para Diario Libre sobre su nueva etapa musical y sus planes para el 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Para Amenazzy, la música no es solo una carrera, es una extensión de su identidad. Es el espacio donde puede mostrarse honesto y directo, especialmente cuando necesita desahogarse.

Por eso la hace sin censura, explícita y sin miedo a ofender con la manera en que la expresa. Esa conexión profunda lo llevó a apostar todo por el arte que hoy define su vida.

"Me ha ayudado no solo a expresarme, sino que, además, ha sido el mecanismo por el que he podido ayudar a la gente que quiero. A mi madre la he sacado de trabajar y por la música he podido mejorar mi vida", confiesa el artista dominicano, quien reconoce que su éxito trasciende lo personal y se refleja en el bienestar de su entorno cercano.

Aunque siempre ha estado comprometido con su propuesta musical, Amenazzy asegura que atraviesa una etapa de mayor libertad creativa. Hoy se siente menos condicionado y más fiel a lo que quiere expresar, incluso cuando esto implica letras más directas y explícitas.

"En esta etapa mis letras son mucho más explícitas, eso no quiere decir que haya perdido la esencia con la que inicié hace más de diez años", aclara.

Nueva colaboración

Esa evolución se refleja en "Felony", su más reciente lanzamiento junto al rapero puertorriqueño Eladio Carrión, una colaboración que marca un hito en su carrera y sirve como antesala de su próximo álbum, "Sonido de bandido".

Aunque esta es la tercera vez que ambos artistas trabajan juntos, Amenazzy asegura que esta ocasión tiene un matiz especial: "Es la tercera vez que colaboramos y esta se diferencia de las otras en su sonido y que es un poco más explícito, decidimos no limitarnos".

Producido por Nostick, el tema destaca por una ejecución estilizada y el contraste natural entre las propuestas de ambos intérpretes. El video musical, dirigido por Chrisfrezh, se estrenó simultáneamente con el sencillo y refuerza la estética cruda y auténtica que define esta nueva etapa del artista.

Para Amenazzy, este proyecto demuestra cuánto ha crecido desde los tiempos de "La Chanty", uno de los temas que lo catapultó a la fama. Hoy se percibe como un artista más maduro, tanto en lo musical como en lo personal. "Yo siento que desde mi primer tema al actual he evolucionado bastante", reitera.

Su camino en la música comenzó a tomar forma en 2013 con "Después del party", canción que se volvió viral y le abrió las puertas de la industria.

Al año siguiente llegó "La Chanty", seguido por éxitos como "Me haces falta", "Munchies de mujeres" y "Sin maquillaje", este último junto a Don Miguelo. Cada lanzamiento consolidó su nombre en América Latina y amplió su proyección internacional.

Santiago en su ADN

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/amenazzy-cosas-que-uno-se-encuentra-en-facebook-neneamenazzy-amenazzy-ca8946e1.jpg

Nacido el 4 de agosto de 1995 en Santiago de los Caballeros, José Daniel Betances, su nombre de pila, mantiene un fuerte vínculo con la ciudad que lo vio crecer.

"Todavía vivo en Santiago y estoy muy conectado con mi gente, me gusta bajar al barrio y compartir con la gente", afirma. Lejos del ruido mediático, se define como una persona tranquila, que disfruta de la calma cuando no está sobre un escenario.

"Cuando no estoy en el estudio o en un concierto me gusta estar en el gimnasio, en casa o jugando softbol, no soy una persona que le guste estar mucho en el medio".

Contrario a la imagen que suele asociarse al género urbano, Amenazzy se describe como un hombre profundamente familiar y creyente. Incluso vislumbra un futuro marcado por la fe. "No te puedo decir cuándo, pero siento que en un futuro estaré sirviéndole a Dios", expresa con convicción.

Sobre el presente de la música urbana dominicana, su mirada es optimista. "Está en uno de sus mejores momentos, a nivel internacional cada vez se interesan más en lo que se hace en el patio, además hay muchos muchachos con talento que están haciendo muy buena propuesta", asegura.

Reconocido por su capacidad para fusionar reguetón, trap, pop urbano y R&B, Amenazzy ha construido una trayectoria sólida, respaldada por colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Farruko, Nicky Jam, Don Omar, Arcángel, Daddy Yankee y El Alfa, entre muchos otros.

Su tema "Baby", junto a Nicky Jam y Farruko, supera los 300 millones de vistas en YouTube.

Pese a las críticas por su estilo explícito, con este tema, Amenazzy reafirma que su música sigue siendo un reflejo honesto de quién es: un amante de lo que hace que mantiene sus raíces y utiliza su arte como medio de expresión y transformación personal.

