×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cardi B
Cardi B

Cardi B responde a las críticas por su vida sentimental

La rapera estadounidense utilizó su cuenta en X para expresar su cansancio ante los ataques

    Expandir imagen
    Cardi B responde a las críticas por su vida sentimental
    Agradeció el cariño de sus seguidores, los invitó a acompañarla en su próxima gira y pidió que cesen los ataques. (FUENTE EXTERNA)

    Cardi B volvió a alborotar las redes sociales, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por un mensaje directo y sin filtros, como ella se caracteriza,  con el que respondió a las críticas que ha recibido en torno a su relación con el jugador de la NFL Stefan Diggs.

    La rapera estadounidense utilizó su cuenta en X para expresar su cansancio ante los ataques y pedir comprensión en un momento que describe como emocionalmente exigente.

    "Todos necesitan calmarse. ¿Están bien?", dijo la artista en un video que rápidamente se viralizó. Cardi B aseguró que lleva varios días siendo blanco de comentarios negativos y reproches por decisiones personales que, según ella, ya no pueden cambiarse.

    "Ya tuve un bebé. Quieren que vuelva a poner a mi bebé en mí. No sé qué quieren que haga", expresó con tono irónico.

    En su descargo, la intérprete de Bodak Yellow también hizo referencia a quienes le exigen terminar su relación. "Quieren que deje a mi hombre y al tuyo. No sé qué quieren que haga. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante", afirmó, dejando claro que no está dispuesta a vivir bajo las expectativas ajenas.

    Más allá de la polémica sentimental, Cardi B confesó sentirse abrumada por los compromisos profesionales que le esperan a partir de enero. Reveló que se prepara para una gira que le exigirá ensayos de entre 10 y 12 horas diarias, lo que implicará pasar tiempo lejos de su bebé.

    "Ya estoy súper estresada. Necesito mi sistema de apoyo", reconoció.

    Gratitud a los seguidores

    Aun así, la artista quiso cerrar su mensaje con una nota conciliadora. Agradeció el cariño de sus seguidores, los invitó a acompañarla en su próxima gira y pidió que cesen los ataques. "Mis fans me aman. Quiero que vengan a mi gira y se diviertan conmigo. No me arrastren", dijo.

    Cardi B concluyó deseando bienestar a todos de cara al nuevo año. "Quiero salud, dinero, prosperidad y felicidad para todos ustedes. Deséenme lo mismo. Está bien, déjenme en paz", sentenció, reafirmando su deseo de iniciar esta nueva etapa enfocada en su carrera y su estabilidad personal.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.