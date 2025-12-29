Cardi B responde a las críticas por su vida sentimental

Agradeció el cariño de sus seguidores, los invitó a acompañarla en su próxima gira y pidió que cesen los ataques. ( FUENTE EXTERNA )

Cardi B volvió a alborotar las redes sociales, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por un mensaje directo y sin filtros, como ella se caracteriza, con el que respondió a las críticas que ha recibido en torno a su relación con el jugador de la NFL Stefan Diggs.

La rapera estadounidense utilizó su cuenta en X para expresar su cansancio ante los ataques y pedir comprensión en un momento que describe como emocionalmente exigente.

"Todos necesitan calmarse. ¿Están bien?", dijo la artista en un video que rápidamente se viralizó. Cardi B aseguró que lleva varios días siendo blanco de comentarios negativos y reproches por decisiones personales que, según ella, ya no pueden cambiarse.

"Ya tuve un bebé. Quieren que vuelva a poner a mi bebé en mí. No sé qué quieren que haga", expresó con tono irónico.

En su descargo, la intérprete de Bodak Yellow también hizo referencia a quienes le exigen terminar su relación. "Quieren que deje a mi hombre y al tuyo. No sé qué quieren que haga. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante", afirmó, dejando claro que no está dispuesta a vivir bajo las expectativas ajenas.

Más allá de la polémica sentimental, Cardi B confesó sentirse abrumada por los compromisos profesionales que le esperan a partir de enero. Reveló que se prepara para una gira que le exigirá ensayos de entre 10 y 12 horas diarias, lo que implicará pasar tiempo lejos de su bebé.

"Ya estoy súper estresada. Necesito mi sistema de apoyo", reconoció.

Gratitud a los seguidores

We need a reset pic.twitter.com/sHM7LnWQ7B — Cardi B (@iamcardib) December 29, 2025

Aun así, la artista quiso cerrar su mensaje con una nota conciliadora. Agradeció el cariño de sus seguidores, los invitó a acompañarla en su próxima gira y pidió que cesen los ataques. "Mis fans me aman. Quiero que vengan a mi gira y se diviertan conmigo. No me arrastren", dijo.

Cardi B concluyó deseando bienestar a todos de cara al nuevo año. "Quiero salud, dinero, prosperidad y felicidad para todos ustedes. Deséenme lo mismo. Está bien, déjenme en paz", sentenció, reafirmando su deseo de iniciar esta nueva etapa enfocada en su carrera y su estabilidad personal.

