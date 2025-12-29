Enrique y Meghan en crisis; renuncia su undécima publicista en cinco años

El duque y duquesa de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, durante un evento publico. ( ARCHIVO / EFE/ CARLOS ORTEGA )

Los duques de Sussex, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, vuelven a enfrentar cambios en su estructura de comunicación tras la renuncia de Meredith Maines, quien se desempeñaba como jefa de prensa desde hacía apenas 10 meses. Con su salida, el matrimonio suma once responsables de comunicación en un período de cinco años.

La dimisión se produce en un momento clave para la pareja, cuyo 2025 ha estado marcado por el impulso de nuevos proyectos profesionales y por un aparente acercamiento de posturas con la familia real británica, tras años de distanciamiento.

La reorganización del equipo de prensa busca dar continuidad a esa agenda y estabilizar la estrategia mediática de los duques.

Fuentes cercanas señalan que el matrimonio ya estaría evaluando candidatos para ocupar el puesto vacante, con el objetivo de reforzar su imagen pública y coordinar la comunicación de sus iniciativas actuales y futuras.

Desde su salida de la familia real en 2020, Enrique y Meghan han realizado múltiples cambios en sus equipos de trabajo, especialmente en el área de comunicación, un aspecto clave dada la constante atención mediática que rodea a la pareja.

Por el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las razones de la renuncia ni sobre quién asumirá el cargo.