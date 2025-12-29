La cantante Shakira reafirma su peso global en la industria musical

La cantante colombiana Shakira durante una de sus presentaciones en vivo, consolidada como una de las artistas con mayor impacto global gracias al éxito de sus giras internacionales, según Forbes. ( EFE )

La cantante colombiana Shakira se mantiene como una de las artistas más influyentes y rentables de la industria musical, impulsada por el éxito de sus giras internacionales y el control estratégico de su catálogo, de acuerdo con análisis recientes de la revista Forbes sobre el negocio del entretenimiento en 2025.

Forbes destaca que, en un contexto en el que las giras representan más del 75 % de los ingresos anuales de los artistas, Shakira figura entre las intérpretes capaces de llenar los escenarios más grandes del mundo, junto a nombres como Beyoncé, Taylor Swift y Ed Sheeran.

Su regreso a los escenarios y el impacto global de sus presentaciones la han colocado nuevamente en la élite del circuito internacional.

Proyección

El medio subraya que el modelo actual favorece a los artistas con alcance global y propuestas en vivo de gran escala, un terreno en el que Shakira ha demostrado liderazgo durante más de dos décadas.

Su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones y mercados refuerza su vigencia en una industria cada vez más competitiva.

De acuerdo con Forbes, el caso de Shakira confirma que el verdadero poder económico en la música contemporánea está en la combinación de giras exitosas, propiedad intelectual y una marca artística sólida, factores que la mantienen como una de las figuras clave del panorama musical mundial.