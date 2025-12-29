Yohan avanza en la producción de su primer álbum durante 2025

El cantautor Yohan en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Yohan concluyó el año 2025 con avances en su formación, producción musical y presencia en la escena local, como parte de un proceso de desarrollo sostenido dentro de su carrera.

El año inició con la obtención de una beca completa tras su participación en el programa Berklee en Santo Domingo, iniciativa académica vinculada al Berklee College of Music.

Entre febrero y marzo, trabajó en la creación de su primer álbum de canciones originales mediante un campamento de composición y producción junto a su disquera, La Oreja Media Group. Durante este proceso colaboró con productores y compositores dominicanos, definiendo la línea musical del proyecto.

En mayo, participó en el álbum Milly Quezada Live Vol. 1, grabación del concierto "Viva la Reina", ganador del Premio Soberano y posteriormente nominado al Latin Grammy. En la producción interpreta junto a Milly Quezada el tema "Toma mi vida".

Durante junio y julio continuó la producción de su álbum debut en los estudios Point y Polo Parra, avanzando en la grabación y organización de las canciones.

De manera paralela, su sencillo "Villano" mantuvo presencia en la radio nacional, lo que dio paso a un recorrido promocional por las regiones Este, Sur y Nordeste del país entre agosto y septiembre.

La postproducción del disco se realizó entre septiembre y octubre. En noviembre y diciembre participó en diversos eventos y festivales, entre ellos Premios Adoexpo, Festival Caye, concierto Candestino, el Especial de Navidad de Canal 4 y actividades privadas.

Sobre este proceso, el cantautor señaló: "Muy feliz por haber estado dentro de un estudio por mucho tiempo, componiendo, produciendo y revisando cada detalle de mi primer disco. Ya en mis redes se puede ver un avance de lo que viene, pero adelanto que tendrá para todos los gustos. Estoy muy emocionado de poder empezar a contarles las historias detrás de cada canción".

Más

Para enero de 2026, su equipo de trabajo, encabezado por su disquera La Oreja Media Group y su manager Mariú Ruiz, iniciará las acciones de promoción para el lanzamiento del primer sencillo del álbum .

y su manager Mariú Ruiz, iniciará las acciones de promoción para el lanzamiento del primer sencillo del . Yohan finaliza el 2025 enfocado en la continuidad de su proyecto musical y en la preparación de su próximo lanzamiento discográfico.

Leer más Yohan recibe beca de estudio en Berklee College of Music