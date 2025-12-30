Aramis Camilo es reconocido en Estados Unidos como Embajador Global del Merengue

Aramis Camilo recibe el reconocimiento que lo proclama Embajador Global del Merengue durante un acto oficial celebrado en Estados Unidos, en homenaje a su trayectoria artística y aportes a la música dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Aramis Camilo fue proclamado Embajador Global del Merengue por la Asamblea Estatal de Nueva York, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes a la difusión de la cultura dominicana durante más de 40 años.

El reconocimiento fue otorgado el 26 de septiembre de 2025 por el congresista Adriano Espaillat, representante del Distrito 13 de Nueva York, durante la Primera Sesión del 119.º Congreso de Estados Unidos.

La resolución también lo declara "Leyenda Viviente del Merengue Dominicano y Patrimonio Cultural de la República Dominicana", destacando su labor como promotor del género a nivel internacional.

De igual manera, el Senado del Estado de Nueva York, presidido por la senadora Andrea Stewart-Cousins, entregó un Certificado de Reconocimiento a Aramis Camilo por su participación en el Festival Dominicano de Yonkers 2025.

El merenguero Aramis Camilo recibe el reconocimiento que lo proclama Embajador Global del Merengue durante un acto oficial celebrado en Estados Unidos, en homenaje a su trayectoria artística y aportes a la música dominicana. (Fuente externa)

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian A. DePeña, emitió una proclamación oficial en la que lo declara Icono del Merengue y Patrimonio Cultural Vivo de la República Dominicana, con motivo de sus 40 años de carrera artística.

A estos reconocimientos se sumó la Oficina del Alcalde de Yonkers, Mike Spano, que lo proclamó como "The Dominican Godfather" durante el Tercer Festival de la Herencia Dominicana de Yonkers, realizado junto a organizaciones comunitarias locales.

Durante 2025, Aramis Camilo y su hijo, el productor Aramis Rafael Camilo, presidente de Panthera Records USA, encabezaron y participaron en diversos eventos culturales y musicales en Estados Unidos, entre ellos presentaciones en Premios Lo Nuestro, actividades en Times Square, festivales dominicanos en Nueva York y Massachusetts, así como un concierto en el Teatro Warner de Washington D.C., en el marco del cierre de la Semana de la Moda de esa ciudad.

Al recibir los reconocimientos, el artista agradeció a las instituciones y a la comunidad dominicana en el exterior, señalando que el mérito corresponde también al país y a su música.

Aramis Camilo es fundador de la agrupación La Organización Secreta y ha sido una figura constante del merengue desde la década de 1980, con temas como "El Motor", "Susana", "La Varita" y "Candela Pa´ los Pies".