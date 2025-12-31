Yailín ´La Más Viral´ cierra 2025 con agenda activa y giras internacionales

Yailin ´La Más Viral´, en una presentación durante 2025. ( SUMINISTRADA )

Yailín La Más Viral consolidó en 2025 el año más sólido de su carrera artística, posicionándose como la exponente urbana dominicana más destacada del período, gracias a una estrategia de reinvención musical, presencia internacional y una agenda de trabajo constante.

Bajo la dirección de Iris Live Music, la artista apostó por salir de su zona de confort y explorar nuevos ritmos, una decisión que le permitió ampliar su alcance y conectar con públicos diversos. Durante el año lanzó temas que lograron alta rotación y visibilidad tanto a nivel local como internacional.

Entre sus lanzamientos más comentados figuran el merengue romántico NSSI, junto a Ebenezer Guerra, el tema de carnaval Ahí vienen ellos, así como colaboraciones con DJ Adoni en Yo no olvido y con Randy Nota Loca en Somos panas, propuestas que evidencian su versatilidad artística.

Giras internacionales y presentaciones destacadas

En el plano de los escenarios, Yailin fue una de las figuras centrales del programa especial de Fin de Año de Telemundo, transmitido desde Times Square, en Nueva York.

Además, realizó una gira por Europa y presentaciones en Chile, Venezuela y Perú, sumando conciertos propios de gran convocatoria en el United Palace, el Ritz Theatre y la Gran Arena del Cibao. Con su presentación en el United Palace, se convirtió en la primera artista dominicana y la tercera latina en lograrlo.

El 2025 también estuvo marcado por importantes reconocimientos. Billboard la incluyó entre las artistas latinas a seguir y la invitó a presentar un reconocimiento a Anitta durante la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Asimismo, obtuvo dos Premios Heat como Artista Urbana del Año y Fandom del Año, además de dos Premios Tu Música Urbano en las categorías Artista Dembow y Canción Dembow. A esto se sumaron dos nominaciones a Premios Juventud.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/whatsapp-image-2025-12-31-at-85047-am-ca62c663.jpeg La exponente de música urbana recibió reconocimientos por su labor.

Éxitos en plataformas digitales

En plataformas digitales, la artista alcanzó el primer lugar en República Dominicana con el tema Jaime, una propuesta de techno en español, mientras que Creta seca se mantuvo entre los 100 videos más buscados de YouTube.

Su catálogo también acumula múltiples certificaciones de platino otorgadas por la RIAA por canciones como Narcisista, Solo tú y yo, Chapa, Silla y Bing Bong.

Con una nominación a los Premios Latin Billboard 2025 como Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina, Yailin continúa afianzando su posición dentro de la música urbana, en un año que confirmó su capacidad de evolución y su fuerte conexión con el público.