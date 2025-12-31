Frank Reyes consolida en 2025 uno de los años más exitosos de su carrera

El bachatero Frank Reyes vive en 2025 uno de los momentos más sólidos de su trayectoria artística. ( SUMINISTRADA )

El bachatero Frank Reyes vive en 2025 uno de los momentos más sólidos de su trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras más influyentes y vigentes del género.

Con una agenda intensa de trabajo, nuevos lanzamientos y varias giras internacionales, el intérprete ha reforzado su conexión con el público tanto en la República Dominicana como en escenarios internacionales, manteniendo una presencia constante en radio, plataformas digitales y conciertos en vivo.

Temas como Mejor que a ti me va, El Tubi y Quién te dio el derecho se han convertido en éxitos destacados del año, con amplia acogida del público y una notable difusión, confirmando la permanencia del artista en el gusto popular.

El 2025 también marca el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, titulada Descarada, un álbum compuesto por 13 canciones en el que Frank Reyes apuesta a su esencia romántica y a letras cargadas de sentimiento, fiel al estilo que lo ha convertido en uno de los referentes de la bachata.

Durante el año, el artista desarrolló una gira que lo llevó por importantes ciudades de Estados Unidos como Chicago, Colorado, Washington, Maryland y Nueva York, donde protagonizó presentaciones multitudinarias. Además, llevó su música a Europa, reafirmando el alcance internacional de su propuesta artística.

Un gran año

En la República Dominicana, su presencia ha sido constante con múltiples presentaciones públicas y privadas, demostrando que sigue siendo una de las atracciones musicales más solicitadas del país.

"Ha sido un año fuerte y de mucho trabajo para mí, pero también uno de los más importantes de mi carrera", expresó el intérprete, al agradecer el respaldo del público que lo ha acompañado a lo largo de los años.

Con nuevos proyectos en camino y una agenda activa, Frank Reyes continúa fortaleciendo su legado y escribiendo un nuevo capítulo de consolidación dentro de la bachata.