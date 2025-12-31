×
fiesta de Fin de Año
El 31 de diciembre suena a música en todo el país

Santiago celebrará el Año Nuevo con el Súper Ultra Megacañonazo Monumental, que reunirá a destacados artistas desde las 8:00 p.m.

  • Severo Rivera - Twitter
Expandir imagen
El 31 de diciembre suena a música en todo el país
El merenguero Pochy Familia y el exponente urbano Chimbala estarán en la agenda. (ARCHIVO)

Como cada año, la noche de hoy 31 de diciembre, despedida del año viejo y recibimiento del Año Nuevo están protagonizados por las diferentes expresiones musicales del país, liderados por artistas populares que suben a distintos escenarios para llevar alegría al público.

Entre los establecimientos que contarán con música en vivo figuran Lungomare y el Hotel El Embajador.

Sin embargo, el público también podrá disfrutar de dos propuestas gratuitas: la Gran Fiesta de Fin de Año de Telemicro, canal 5, en la avenida George Washington, y el concierto en Santiago, en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración.

Bailazo de fin de año

Expandir imagen
Kinito Méndez

Este concierto, producido por el empresario Raphy D´Oleo, regresa con una edición especial de 12 horas ininterrumpidas de música, que reunirá a destacadas figuras del merengue tradicional, típico y navideño para despedir el 2025 y recibir el 2026 en Lungomare. El evento iniciará a las 8:00 p.m.

El cartel artístico incluye a Kinito Méndez, Krisspy y el Bombazo Típico, Henry García, Fénix Ortiz y la Orquesta Renacer, una combinación que integra merengue festivo, típico, romántico y navideño en una sola jornada.

En El Embajador

Expandir imagen
Jandy Ventura

El Hotel El Embajador acogerá, desde las 11:30 de la noche, un cartel artístico encabezado por Chiquito Team Band, Los Hermanos Rosario y El Legado del Caballo, Jandy Ventura.

En el Malecón

Expandir imagen
Chiquito Team Band

La tradicional fiesta de fin de año que organiza la televisora Telemicro, canal 5, en las intersecciones formadas por las avenidas George Washington y Máximo Gómez, reunirá en el escenario a 27 artistas de distintos géneros para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

La jornada artística se desarrollará desde las 9:00 de la noche del 31 de diciembre hasta las 8:00 a.m. del 1 de enero.

Entre otros, actuarán, Chiquito Team Band, David Kada, Ramón Torres, Teodoro Reyes, Allendy, Shelow Shaq y Kiko el Crazy.

Expandir imagen
David Kada

Además, Ceky Vicini, Black Point, Chimbala, El Mayor Clásico, Mozart La Para, Shadow Blow, Omega, Tito Swing, Pochy Familia, Kinito Méndez, Peña Suazo, Jossie Esteban, Jandy Ventura, Silvio Mora y Krisspy y El Blachy.

La celebración se realizará, como cada año, en las conocidas intersecciones del Malecón de Santo Domingo, lugar en el cual será instalada la tarima principal para las anunciadas presentaciones artísticas.

En Santiago

Expandir imagen
Infografía
El Conjunto Quisqueya

La ciudad de Santiago acogerá hoy la celebración del Súper Ultra Megacañonazo Monumental.

La producción de Luis Medrano está pautada para iniciar a las 8:00 p.m. en la puerta principal del Gran Teatro del Cibao, frente al Monumento a los Héroes de la Restauración.

Expandir imagen
Infografía
Fefita La Grande

Entre los artistas anunciados figuran el Conjunto Quisqueya, Fefita La Grande, Ramón Orlando, Pochy Familia, Omega y Manny Cruz.

También el Rubio Acordeón, Ala Jaza, Jandy Ventura, Mozart La Para, Crazy Design, Raquel Arias, María Díaz, Chimbala, Aramis Camilo y Dalvin la Melodía.

Periodista. Subeditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).