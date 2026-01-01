Santiago celebra la llegada del 2026 con un gran concierto popular

Fefita la Grande se presenta en tarima durante el concierto de fin de año en el Monumento de Santiago, donde fue una de las artistas más ovacionadas de la noche. ( SUMINISTRADA )

Miles de personas se congregaron la noche del 31 de diciembre en los alrededores del Monumento a los Héroes de la Restauración para despedir el 2025 y recibir el 2026 con un concierto popular que convirtió a Santiago en uno de los principales escenarios de celebración del país.

La llamada Ciudad Corazón vivió una jornada marcada por la música, la asistencia masiva y un ambiente familiar, en un espectáculo que se extendió hasta la madrugada y reunió a exponentes del merengue típico, la bachata, el merengue tradicional y la música urbana, como parte de las actividades de fin de año respaldadas por el Gobierno central.

La producción artística de Luis Medrano, acogió desde temprano, el público en el área del Monumento, donde desfilaron artistas como La Inquieta Típica, María Díaz y Raquel Arias, seguidos por Fefita La Grande, una de las figuras más aplaudidas de la noche.

El Conjunto Quisqueya, Ramón Orlando, Manny Cruz y Aramis Camilo también formaron parte de la cartelera que mantuvo la atención del público durante horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/whatsapp-image-2026-01-01-at-25231-am-4edf2587.jpeg Omega se presenta en tarima durante el concierto de fin de año en Santiago, donde encendió al público con su repertorio urbano. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/whatsapp-image-2026-01-01-at-103728-am-1-a36e02f7.jpeg El Conjunto Quisqueya en escena. ‹ >

Artistas destacados en la celebración

El segmento urbano estuvo encabezado por Omega, Chimbala, Crazy Design, Darwin la Melodía y Mozart La Para, quienes animaron a una audiencia mayoritariamente joven, especialmente en los momentos previos al cambio de año.

A la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Santiago, mientras la multitud celebraba la llegada del 2026. La conducción del evento estuvo a cargo de Brenda Sánchez, Julio Clemente y Aquiles Correa, quienes mantuvieron el orden y el ritmo de la actividad.

Seguridad y organización del evento

El concierto, patrocinado por la Presidencia de la República, contó con un escenario de gran formato y tecnología moderna, así como con un amplio dispositivo de seguridad coordinado por organismos del Estado y empresas privadas. La actividad fue apoyada por Banreservas, Indotel y la Cervecería Nacional Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/whatsapp-image-2026-01-01-at-25233-am-1-f6c020bc.jpeg Miles de personas se congregaron en los alrededores del Monumento de Santiago para recibir el 2026 durante el concierto de fin de año. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/whatsapp-image-2026-01-01-at-25421-am-86466cb8.jpeg Asistentes de todas las edades disfrutaron del concierto de fin de año en Santiago, en una jornada marcada por el orden y la participación familiar. ‹ >

Con esta celebración, Santiago cerró el año con una de las concentraciones populares más grandes de la región norte, en una noche que transcurrió sin incidentes y reafirmó el uso de los espacios públicos como punto de encuentro cultural para la ciudadanía.