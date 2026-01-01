J Balvin y Residente cierran el año con un gesto de reconciliación

J Balvin y Residente posan juntos en una imagen que marca el fin de años de diferencias y simboliza un cierre de ciclo en la música urbana. ( INSTAGRAM )

El cierre de 2025 dejó una imagen inesperada en la música urbana. J Balvin y Residente publicaron de manera simultánea en sus redes sociales una fotografía juntos, acompañada de un mensaje que confirmó que ambos dejaron atrás sus diferencias tras años de distanciamiento.

La publicación, compartida por los dos artistas en sus respectivas plataformas digitales, tuvo un tono reflexivo y conciliador. En el texto, destacaron que, frente a la complejidad del mundo actual, el reencuentro entre dos personas que no siempre coinciden adquiere un valor especial.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso", expresaron en el mensaje firmado por René y José, los nombres reales de ambos artistas.

El texto señala que el acercamiento ocurrió meses atrás y que fue a partir de conversaciones sinceras que lograron escucharse y entenderse. "Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", concluye el mensaje, sin hacer referencia directa a los desacuerdos que marcaron su relación en el pasado.

Buen gesto

La publicación generó una rápida reacción entre seguidores y figuras de la industria musical, que interpretaron el gesto como una muestra de madurez y crecimiento personal. Para muchos, se trata de uno de los momentos simbólicos con los que la música urbana despide el año.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha anunciado colaboraciones o proyectos conjuntos. Sin embargo, el mensaje compartido en sus redes sociales fue suficiente para confirmar que las diferencias quedaron atrás y que ambos inician una nueva etapa marcada por el respeto y el diálogo.