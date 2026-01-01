Ramón Orlando asegura que la bachata y el merengue superaron al reguetón en 2025

El maestro Ramón Orlando afirmó que la bachata y el merengue se impusieron al reguetón durante 2025 y proyectó que ambos géneros mantendrán su liderazgo en 2026. ( ARCHIVO )

El maestro Ramón Orlando aseguró que durante el pasado año la bachata y el merengue lograron mayor protagonismo que el reguetón en la República Dominicana y consideró que ambos géneros continuarán marcando la preferencia del público en 2026.

Ramón Orlando Valoy abordó el tema a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje de agradecimiento por el inicio del nuevo año y reflexionó sobre el comportamiento reciente de la música tropical en el país.

Según expresó, el merengue y, especialmente, la bachata tuvieron una presencia destacada en escenarios donde tradicionalmente predominaba la música urbana.

"El año pasado la música tropical en República Dominicana parece que opacó al reguetón, sobre todo la bachata. ¿Quién puede con la bachata y el merengue?", manifestó el músico, al señalar que incluso en espacios donde se esperaba mayor presencia urbana hubo una notable participación de orquestas y artistas tropicales.

El compositor aclaró que su comentario no se refiere a las grandes figuras internacionales del reguetón, sino a una percepción general del panorama musical local, que a su juicio mostró una mayor inclinación hacia los ritmos tradicionales.

Consideró que el reguetón se mantuvo, pero con menor intensidad frente al empuje de la bachata y el merengue.

La permanencia de la salsa en la música dominicana

Durante su mensaje, Ramón Orlando también destacó la permanencia de la salsa, género que, según indicó, se mantiene estable gracias al trabajo constante de diversos artistas y promotores que continúan llevándolo a distintos escenarios.

El músico aprovechó la ocasión para recordar que este año celebrará sus 50 años de trayectoria artística con un concierto previsto para el 23 de septiembre en el Estadio Olímpico, invitando al público a no quedarse fuera de la celebración.

Finalmente, el maestro envió un mensaje de bendición y buenos deseos para el país, exhortando a seguir apoyando el talento dominicano y a valorar la música tropical como parte esencial de la identidad cultural nacional.