Jennifer Lopez defiende su libertad de expresión en su residencia de Las Vegas

Jennifer Lopez despidió el 2025 y dio la bienvenida al nuevo año desde uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento mundial. La cantante y actriz inició su nueva residencia en Las Vegas con el espectáculo Up All Night, una producción que marca su regreso a la ciudad tras varios años sin una temporada fija.

El show, estrenado el 30 de diciembre en The Colosseum del Caesars Palace, se extendió por más de dos horas y recorrió distintas etapas de su carrera musical, con coreografías elaboradas, una puesta en escena de gran formato y varios cambios de vestuario.

El público respondió con ovaciones a un repertorio que incluyó temas que han acompañado su trayectoria durante décadas.

Durante la presentación, Lopez se dirigió directamente a los asistentes para hablar sobre las críticas que suele recibir en redes sociales, especialmente relacionadas con su imagen y su forma de vestir.

Con un tono relajado, aseguró que la experiencia le ha enseñado a no dar peso a comentarios negativos y a mantenerse fiel a quien es, un mensaje que dijo compartir también con sus hijos.

Mensaje de libertad y conexión con el público

La artista destacó que atraviesa un momento de tranquilidad personal y profesional, y que se siente cómoda con las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Ese enfoque, señaló, le ha permitido seguir conectando con el público sin necesidad de ajustarse a expectativas ajenas.

La llegada del 2026 tuvo un componente especial cuando la intérprete celebró el cambio de año desde el escenario acompañada por sus hijos, un gesto que fue recibido con aplausos y que añadió un matiz familiar a la noche inaugural.

Un regreso esperado a Las Vegas

Esta nueva residencia representa el primer proyecto de este tipo para Lopez desde su exitosa temporada en Las Vegas entre 2016 y 2018. Up All Night continuará en cartelera hasta principios de enero y regresará con nuevas funciones en marzo, consolidando una etapa que la artista ha descrito como de crecimiento, equilibrio y plenitud.

Con este espectáculo, Jennifer Lopez reafirma su vigencia en la industria del entretenimiento y su capacidad para convertir el escenario en un espacio de música, mensaje personal y conexión directa con su audiencia.