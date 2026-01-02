Romeo Santos y Prince Royce anuncian colaboración musical con La Perversa

Prince Royce, La Perversa y Romeo Santos en una captura del video promocional con el que anunciaron su esperado junte musical para 2026. ( INSTAGRAM DE ROMEO SANTOS )

El llamado "Rey de la Bachata", Romeo Santos, volvió a sacudir las redes sociales al anunciar una colaboración musical junto a la artista urbana La Perversa y el bachatero Prince Royce, una unión que desde ya se perfila como uno de los proyectos más comentados del año 2026.

El anuncio generó una ola de reacciones entre seguidores de los tres artistas, quienes celebraron la convergencia de estilos que, aunque distintos, comparten raíces dominicanas.

La propuesta reúne la bachata tradicional que ha definido la carrera de Romeo Santos, el flow urbano y provocador de La Perversa y la bachata moderna y globalizada de Prince Royce.

Colaboración musical innovadora

Romeo Santos y Prince Royce, dos de las figuras más influyentes del género, integraron a La Perversa en una de las propuestas de su más reciente proyecto discográfico, apostando a una fusión que busca refrescar la bachata y acercarla a nuevas audiencias.

El tema, del que hasta ahora solo se ha visto una especie de tráiler y que posiblemente llevará por título Lokitas, fue presentado a través de un video publicado en Instagram.

El adelanto despertó de inmediato comentarios y reacciones en redes sociales, destacando por un concepto visual llamativo y una mezcla de estilos que une la bachata tradicional con matices urbanos.

Expectativas y reacciones

Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre la fecha de lanzamiento ni el título definitivo de la canción, se espera que la colaboración combine ritmos tropicales con elementos urbanos, marcando un nuevo punto de encuentro entre la bachata y la música urbana dominicana.

La Perversa expresó entusiasmo por formar parte del proyecto y por compartir escenario con dos íconos del género, mientras que Prince Royce señaló que la intención del junte es "romper barreras y unir géneros", apostando a la diversidad musical.

La expectativa continúa creciendo entre los fanáticos, que anticipan un tema con potencial para marcar tendencia tanto en la escena dominicana como en el mercado internacional, consolidando una nueva etapa de evolución sonora para la bachata.