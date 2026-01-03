×
Danny Ocean se suma a la celebración de los venezolanos en República Dominicana

El cantante estuvo presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a su compatriota y líder opositora María Corina Machado

Danny Ocean se suma a la celebración de los venezolanos en República Dominicana
El cantante venezolano Danny Ocean en el malecón de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El cantante venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido artísticamente como Danny Ocean, se presentó la noche de este sábado en el Malecón de Santo Domingo, donde cientos de venezolanos se congregaron para celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El artista, quien interpretó canciones durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a su compatriota y líder opositora María Corina Machado, llegó al lugar a bordo de una jeepeta blanca, junto a su pareja, la dominicana Mar Bonelly.

    Presentación de Danny Ocean en el Malecón de Santo Domingo

    • Al ser reconocido, fue rodeado por decenas de compatriotas que se acercaron para saludarlo.

    Vestido con una camiseta blanca y con su característico cabello suelto, Danny Ocean levantó los brazos junto a los presentes, en medio de aplausos y muestras de euforia.

    Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.