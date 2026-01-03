Danny Ocean se suma a la celebración de los venezolanos en República Dominicana

El cantante venezolano Danny Ocean en el malecón de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El cantante venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido artísticamente como Danny Ocean, se presentó la noche de este sábado en el Malecón de Santo Domingo, donde cientos de venezolanos se congregaron para celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El artista, quien interpretó canciones durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a su compatriota y líder opositora María Corina Machado, llegó al lugar a bordo de una jeepeta blanca, junto a su pareja, la dominicana Mar Bonelly.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/whatsapp-image-2026-01-03-at-84756-pm-ec0c5485.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/whatsapp-image-2026-01-03-at-84755-pm-3-d8a63d8c.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/whatsapp-image-2026-01-03-at-84756-pm-2-bfb18a88.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/whatsapp-image-2026-01-03-at-84756-pm-1-0a81de51.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/whatsapp-image-2026-01-03-at-84755-pm-1-b87becc5.jpeg ‹ >

Presentación de Danny Ocean en el Malecón de Santo Domingo

Al ser reconocido, fue rodeado por decenas de compatriotas que se acercaron para saludarlo.

Vestido con una camiseta blanca y con su característico cabello suelto, Danny Ocean levantó los brazos junto a los presentes, en medio de aplausos y muestras de euforia.

Leer más Nacho se une a venezolanos en República Dominicana para celebrar captura de Nicolás Maduro