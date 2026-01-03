Keven N inicia nueva etapa musical junto a Ison HB con el lanzamiento de "+pretty"
Con esta canción el cantante salto significativo hacia una propuesta más contemporánea y acorde a su crecimiento personal y artístico
El artista dominicano Keven N regresa al centro de la escena musical con su nuevo sencillo "+pretty", una colaboración vibrante junto al talentoso artista venezolano Ison HB.
Este lanzamiento marca un punto clave en la carrera de Keven, destacándose por su evolución sonora, su madurez artística y su compromiso con una propuesta fresca dentro de la escena urbana latina.
Keven inició su carrera artística siendo parte del dúo juvenil Keven y Hensy, que se presentó con éxito en programas y plataformas de entretenimiento, conectando con miles de fanáticos desde temprana edad.
Durante esos años, el dúo dominicano conquistó a su público con temas como "Mi Primer Besito", "Amor de Primaria" y "Tú Puedes", consolidándose como figuras queridas dentro del circuito musical infantil y juvenil en República Dominicana y más allá. ?
Hoy, Keven N da un salto significativo hacia una propuesta más contemporánea y acorde a su crecimiento personal y artístico. "+pretty" fusiona elementos del reguetón con ritmos modernos, reflejando una sonoridad más madura y sofisticada, sin perder la energía que lo caracteriza como creador.
La canción surge como una invitación a disfrutar una vibra contagiosa, donde Keven y Ison HB conectan ritmos urbanos con una estética fresca y global.
La versatilidad de Ison HB
Ison HB, un artista venezolano de tan solo 20 años, ha ido consolidando su estilo único dentro del urbano latino, destacándose por su versatilidad y producción musical.
Con temas como "MIEX", "Buenota" y "Te Quiero", ha logrado una visibilidad creciente en plataformas digitales y redes sociales, posicionado como una voz emergente con proyección internacional. Su sello distintivo mezcla reguetón con afrobeat y elementos caribeños que aportan autenticidad a cada lanzamiento. ?
La canción "+pretty" representa para ambos artistas no solo un tema musical, sino también un puente entre etapas de vida y estilos, desde el sonido juvenil de antaño hasta una expresión artística más madura, pulida y en sintonía con las tendencias globales.