El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, se sumó a un grupo de compatriotas que se congregó en la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, para celebrar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

El artista se desplazaba en una yipeta blanca por dicha vía cuando fue interceptado por decenas de venezolanos que manifestaban su respaldo a lo que calificaron como el fin de un gobierno dictatorial.

Al notar la presencial de estos, Nacho bajó los cristales del vehículo y fue rodeado por sus compatriotas entre abrazos, gritos y expresiones de llanto.

Celebración en la avenida Anacaona

Agentes de la Policía Nacional, apostados en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en la República Dominicana, ubicada en la misma avenida, intervinieron para mantener el orden y agilizar el tránsito vehicular.

Leer más Venezolanos en RD ven captura de Maduro y su esposa como el inicio de una transición