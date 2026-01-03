×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

VIDEO | Nacho se une a venezolanos en República Dominicana para celebrar captura de Nicolás Maduro

La intervención de la Policía Nacional buscó mantener el orden durante la celebración en el Distrito Nacional.

  • Braylin Paredes - Facebook

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, se sumó a un grupo de compatriotas que se congregó en la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, para celebrar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

El artista se desplazaba en una yipeta blanca por dicha vía cuando fue interceptado por decenas de venezolanos que manifestaban su respaldo a lo que calificaron como el fin de un gobierno dictatorial.

  • Al notar la presencial de estos, Nacho bajó los cristales del vehículo y fue rodeado por sus compatriotas entre abrazos, gritos y expresiones de llanto.

Celebración en la avenida Anacaona

Agentes de la Policía Nacional, apostados en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en la República Dominicana, ubicada en la misma avenida, intervinieron para mantener el orden y agilizar el tránsito vehicular.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.