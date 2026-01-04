Sgacedom cierra el año con encuentros navideños en Santo Domingo y Santiago

El merenguero José Peña Suazo tuvo una participación destacada en el encuentro navideño de Sgacedom. ( SUMINISTRADA )

En un ambiente de confraternidad y cercanía institucional, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) celebró su tradicional encuentro navideño con socios de todo el país, una actividad que sirvió para reconocer el aporte de los creadores a la industria musical dominicana y compartir los logros alcanzados durante el año.

La celebración principal se realizó en el Gran Salón del Hotel Catalonia, donde se dieron cita cientos de cantautores, compositores y autores de letras, quienes participaron en el cierre de un año que la institución definió como de crecimiento y consolidación.

Durante las palabras de bienvenida, el presidente de Sgacedom, Valerio de León, destacó los avances logrados por la entidad en el último año y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de autor.

"El 2025 ha sido un año de crecimiento sostenido para nuestra institución. Hemos fortalecido nuestros procesos internos, ampliado la base de socios y consolidado nuestra labor en defensa de los derechos de autor en la República Dominicana. Seguimos avanzando con el compromiso de dignificar el trabajo creativo y garantizar una gestión justa y transparente", expresó.

Presentación de Gigantes de las Letras

En el marco del encuentro, Sgacedom presentó el primer capítulo del seriado audiovisual Gigantes de las Letras, una producción dedicada a resaltar la trayectoria de autores y compositores dominicanos. En esta primera entrega participan Miguel Braho, Charly Mosquea, Enrique Féliz, Alicia Baroni, Frantoni Santana, Alejandro Martínez, Juan Carlos Féliz y Cinthya Montero, entre otros.

La música también formó parte central de la actividad. Los asistentes disfrutaron de presentaciones de merengue y bachata a cargo de Peña Suazo y la Banda Gorda, así como de Andy Santiago, Roberto Niño y Juan Manuel.

Mariano Lantigua, Valerio de León, Henry García y José Antonio Hernández.

Encuentro en la región Norte

Como parte de su política de integración, la entidad realizó por primera vez un encuentro navideño en la región Norte, celebrado en el Hotel Matum de Santiago.

En esta actividad participaron socios del Cibao, quienes compartieron una velada marcada por la camaradería y la música típica, con presentaciones de Raquel Arias, Francisco Ulloa y Krisspy, entre otros intérpretes.

En ambos encuentros, Sgacedom realizó sorteos de premios para sus socios, como parte de las actividades de confraternidad.

La entidad, considerada una de las organizaciones de gestión colectiva con mayor trayectoria en el país, señaló que durante la presente gestión ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la integración, el reconocimiento y la participación activa de sus miembros, con énfasis en la transparencia y el fortalecimiento institucional dentro del sector creativo.