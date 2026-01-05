Berklee en Santo Domingo 2026 inicia con una matrícula de 200 estudiantes de música

El Ministerio de Cultura inauguró el programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026, una iniciativa que reúne a cerca de 200 jóvenes músicos de todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Cultura inauguró este lunes el programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026, una iniciativa que reúne a cerca de 200 jóvenes músicos de todo el país y que se desarrollará durante una semana en el Conservatorio Nacional de Música, el Teatro Nacional Eduardo Brito y otros espacios culturales.

En el acto de apertura estuvieron presentes:

El viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, en representación del ministro de Cultura.

La viceministra de Industrias Culturales, Alicia Baroni.

La directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent.

La directora del conservatorio Nacional, Paola González.

El vicepresidente de Iniciativas Globales de Berklee College of Music, Jason Camelio.

Entre los asistentes también se encontraban el presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, y el subgerente general de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, Osvaldo González.

Asimismo, además de autoridades académicas, docentes, estudiantes e invitados del sector cultural, el evento contó con la presencia de:

El director del Departamento de Formación Artística Especializada de la Dirección General de Bellas Artes, Elvis Guzmán.

L a vicepresidenta senior de Programas y Socios Globales de Berklee College of Music , María Martínez Iturriaga.

El coordinador de Berklee en Santo Domingo, Javier Vargas.

La nueva edición de Berklee

Berklee en Santo Domingo 2026 está organizado por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, y cuenta con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana e Itabo.

En la presente edición, el programa beneficiará a estudiantes seleccionados de una lista de más de mil aspirantes provenientes de distintas provincias del país.

Tras el acto inaugural, se dio inicio a las clases, orientaciones académicas y sesiones formativas dirigidas a los participantes. Del 6 al 9 de enero, el programa contempla jornadas intensivas de clases, audiciones, entrevistas y ensayos impartidos por un equipo de reconocidos docentes de Berklee, en áreas como interpretación, composición y producción musical.

El cuerpo docente está integrado por Zahili González Zamor, directora académica del programa; Fernando Huergo, director académico asistente; así como Tyrone Chase, Nick Grondin, Daniel Rosenthal, Lauren Sevian, Nichelle Mungo, Ivanna Cuesta, Josean Jacobo y Jason Camelio, quienes acompañarán a los estudiantes durante todo el proceso formativo.

Actividades del programa

Entre las actividades especiales del programa figura la clase magistral del maestro Michel Camilo, pautada para el miércoles 7 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Ese mismo día, el destacado músico y otras personalidades del ámbito cultural sostendrán un encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

El programa incluye además el Concierto del Claustro de Berklee, que tendrá lugar el jueves 8 de enero en la sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música, así como las audiciones de la Michel Camilo Scholarship Competition, una de las iniciativas más relevantes del proyecto, orientada a reconocer el talento musical sobresaliente.

Las actividades culminarán el sábado 10 de enero con el Concierto de Estudiantes, seguido del acto de clausura y la entrega de becas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, y una cena de despedida para los participantes y docentes.

Las instituciones organizadoras destacaron que Berklee en Santo Domingo 2026 se consolida como una plataforma estratégica para la formación musical de alto nivel, el intercambio cultural y la internacionalización de los jóvenes músicos dominicanos, fortaleciendo la cooperación entre la República Dominicana y una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo.

El programa se inscribe en el marco del acuerdo de cooperación suscrito en mayo entre el Ministerio de Cultura y el Berklee College of Music, vigente hasta noviembre de 2026, que tiene como objetivo fortalecer la formación musical en el país a través de la implementación del modelo pedagógico de Berklee, el intercambio académico y el acceso a estándares internacionales de excelencia.

