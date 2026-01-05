Marel Alemany inaugura el 2026 con un memorable concierto

Marel Alemany arrancó el 2026 con un emotivo concierto en Casa de Teatro. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor Marel Alemany dio la bienvenida al 2026 con un concierto tan emotivo como memorable el pasado 2 de enero en Casa de Teatro, donde la música de autor encontró un público ávido de honestidad, sensibilidad y conexión real.

La cita superó todas las expectativas: el espacio se vio completamente abarrotado y convertido en un refugio colectivo para las canciones que dialogan con el alma.

Conexión real

Desde poco después de las diez de la noche y hasta pasada la medianoche, Alemany se mantuvo en escena ante una audiencia que desbordó la capacidad habitual del lugar.

No solo se ocuparon todos los asientos disponibles, sino también las escaleras e incluso parte del escenario, creando una comunión espontánea y cercana entre el artista y sus seguidores.

Durante más de dos horas, el público coreó cada canción, construyendo una atmósfera de intimidad compartida en la que las letras profundas, los arreglos orgánicos y la cercanía marcaron el pulso de una noche mágica. Más que un concierto, fue una celebración de la música que se vive y se siente en colectivo.

La velada contó con la participación de Laura Rivera y Gisselle Mota como invitadas especiales, quienes aportaron nuevos matices y sensibilidad al repertorio, mientras que la apertura estuvo a cargo de Luis Tomás, cuya propuesta afinó el ambiente y preparó el terreno para el encuentro.

La producción general estuvo a cargo de Indiexpuesto, que apostó por una puesta en escena libre y honesta, permitiendo que la música y el mensaje fueran los verdaderos protagonistas de la noche.

Como cierre, Marel Alemany aprovechó el escenario para anunciar una nueva producción discográfica prevista para este 2026, confirmando no solo un año activo en lo creativo, sino también la existencia de una audiencia sólida y comprometida con la música de autor en República Dominicana, dispuesta a comenzar el año conectando desde lo auténtico.



