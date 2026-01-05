El salsero Félix Manuel arranca el año entre los más sonados del país

El salsero Félix Manuel conecta con su público y arranca el 2026 con fuerza, música nueva y una agenda internacional imparable. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente de la salsa Félix Manuel vive un momento de clara resonancia dentro del género. Su más reciente sencillo, "Si me dejas no vale", se posiciona esta semana en el puesto #3 del chart Monitor Latino República Dominicana, consolidando un regreso que confirma su vigencia y conexión con el público.

Este logro marca uno de los mejores momentos de su carrera reciente. La canción destaca por una interpretación intensa y un sonido actual, elementos que le han permitido escalar de forma orgánica en las listas de éxitos y reencontrarse con su audiencia de siempre, mientras suma nuevos oyentes.

Estreno de un videoclip oficial

El ascenso del tema coincide además con el estreno de su audiovisual oficial, que refuerza su presencia dentro del ecosistema digital y acompaña el fuerte respaldo que el sencillo ha recibido en la radio nacional.

"Me siento bendecido iniciando un año que promete ser imparable y lleno de música", expresó emocionado Félix Manuel al referirse al impacto que ha tenido este lanzamiento.

Tras éxitos como "Y ahora resulta", "Mi razón", "Te hubieras ido antes" y "Estoy confundido", este nuevo posicionamiento lo reafirma como uno de los nombres favoritos del gusto popular, justo en un momento especialmente sólido para la salsa.

"Si me dejas no vale" es autoría de Giovanni Belfiore y Luciano Rossi, con la producción musical de Juan Valdez, bajo el sello La Oreja Media Group. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube del artista.

El 2026 encuentra en estos momentos a Félix Manuel en plena actividad internacional. Actualmente se encuentra de gira por Europa, luego de presentarse en Argentina, Chile y Uruguay, y continuará este mes de enero por Estados Unidos, manteniendo viva la llama salsera y reforzando su presencia en el panorama musical internacional.



