Bruno Mars confirma nuevo álbum y despierta la emoción de sus fans

El cantante y compositor Bruno Mars confirmó que lanzará nueva música. "Mi álbum está terminado", escribió en su cuenta de X el ganador del Grammy, de 40 años, ayer lunes, sin ofrecer más detalles sobre un título o una posible fecha de lanzamiento.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans, que esperan un nuevo álbum en solitario de Mars desde hace casi 10 años, luego de su último proyecto, 24K Magic, lanzado en noviembre de 2016.

El cantante, compositor y productor musical, nacido en Hawai y responsable de éxitos como "Leave The Door Open" y 24K Magic, nunca se alejó del todo de la música.

Desde su último disco, se ha mantenido activo en colaboraciones y proyectos paralelos, destacándose el dúo Silk Sonic junto a Anderson .Paak, además de colaboraciones recientes con Lady Gaga y Rosé de Blackpink.

My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026

Sin fecha de lanzamiento

Hasta el momento, el artista no ha revelado el título del disco, la fecha de lanzamiento ni detalles sobre su sonido, pero la expectativa de sus seguidores sigue creciendo.