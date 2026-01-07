República Dominicana se prepara para un año 2026 lleno de conciertos

La República Dominicana ha sido históricamente un mercado atractivo para eventos multitudinarios con artistas de renombre internacional. Basta con recordar a las estrellas que han pisado suelo dominicano en los últimos años para constatar que el público local no escatima en gastos a la hora de disfrutar de sus artistas favoritos.

Con el anuncio del regreso del Festival Presidente, tras casi una década de ausencia, la industria musical del país se ha vuelto aún más dinámica. Aunque la fecha exacta del evento aún no se ha confirmado, los fanáticos ya especulan sobre los artistas que podrían participar.

La última edición, en 2017, reunió a figuras como Justin Timberlake, Bad Bunny, J Balvin, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y Enrique Iglesias, entre muchos otros. En 2026, las luces volverán a encenderse en el Estadio Olímpico.

Ed Sheeran y The Killers

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/the-killers-se-presentara-en-la-republica-dominicana-4ea93dfe.jpg The Killers

Una de las fechas confirmadas es la del concierto de Ed Sheeran, considerado un fenómeno mundial del pop. El artista se presentará por primera vez en la República Dominicana como parte de su gira internacional Loop Tour. El concierto se realizará el sábado 9 de mayo en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, con precios que van desde RD$2,436 en palco central hasta RD$13,535 en cancha frontal.

Otro evento muy esperado es el regreso de la banda estadounidense The Killers, que se presentará el 27 de marzo en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico, después de más de una década sin conciertos en el país. Los precios para este espectáculo oscilan entre RD$6,200 y RD$14,400.

Santiago entra al juego

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/precios-de-las-boletas-para-la-segunda-funcion-de-juan-luis-guerra-353a7a0f.jpg Juan Luis Guerra actuará en Santiago.

Aunque es la segunda ciudad más importante del país, Santiago no suele ser sede de grandes conciertos. Por eso causó gran expectativa el anuncio del show de Juan Luis Guerra, cuyas boletas se agotaron en tiempo récord, lo que llevó a los organizadores de SD Concerts a agregar una segunda función. Los conciertos se realizarán los días 20 y 21 de febrero en el Estadio Cibao, con precios que van desde RD$2,400 hasta RD$19,200.

Isle of Light

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/mon-laferte-ya-me-toca-ganar-el-latin-grammy-a-cancion-del-ano-911a9888.jpg Mon Laferte se presentará en Isle of Light. (EFE)

La décima edición del festival Isle of Light se llevará a cabo el 7 de marzo en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí. Entre los artistas internacionales confirmados están Garbage (EE. UU.), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas (Argentina), Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (EE. UU.), Cultura Profética (Puerto Rico), Caloncho (México) y Bob Moses (Canadá).

También participarán Yami Safdie (Argentina), Bb Trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway (Puerto Rico), junto a talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó.

Los precios están divididos por fases: Fase 1: RD$5,699, incluye entrada a terrenos generales, acceso a comida y bebida, entrada al mercado Isle of Light y todas las atracciones del área general. Mesas Platinum: RD$229,000, incluye boletas VIP para 8 personas, servicio Concierge VIP, tarima elevada con vista directa al escenario, acceso VIP con botellas y comida, entrada express, baños premium y parqueo VIP, además de un paquete de merchandising edición limitada.

Otras ofertas musicales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/21/david-guetta-1jpg-davidguettaabudhabi-8866ef8d.jpg David Guetta actuará el 29 de marzo.

El DJ francés David Guetta se presentará el 26 de marzo en el Estadio Quisqueya con su Monolith Tour. Los precios van desde RD$4,500 en Dance Floor hasta RD$71,200 en Table Zone para 8 personas.

El 11 de abril llegará Chayanne con su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026, también en el Estadio Quisqueya. Los Tigres del Norte ofrecerán un concierto el 16 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo, mientras que Laura Pausini se presentará el 10 de mayo en la Arena Santo Domingo como parte de su gira Yo Canto World Tour.

Kany García regresará el 30 de mayo al Estadio Quisqueya. Otros artistas confirmados sin fecha definida incluyen a Danny Rivera, Santiago Cruz, Yandel y Pablo Montero.

El 11 de febrero la música clásica tomará el Teatro Nacional con el concierto Sinfonías para la educación. Además, El Grupo Niche se presentará en el Teatro La Fiesta, Renaissance Jaragua, el sábado 21 de febrero. Con más de 10 artistas, llegará también el Merengazo 2026 al Hard Rock Café Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/ramon-orlando-celebrara-50-anos-de-carrera-en-el-estadio-olimpico_1.jpg Ramón Orlando celebrará sus 50 años en la música con un concierto en el Estadio Olímpico.

Locales e internacionales

Otros artistas internacionales y locales que se esperan incluyen a Ramón Orlando , quien celebrará 50 años con un concierto junto a sus amigos el 23 de septiembre, en el Estadio Olímpico; Carín León, Reik, Sin Bandera , Camila, Carlos Rivera, Gilberto Santa Rosa y Rosario Flores.

Con esta programación, Dominicana reafirma su posición como destino clave para grandes conciertos y festivales, consolidando 2026 como un año vibrante para la música en el país.