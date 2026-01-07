El Blachy cierra 2025 con más de 60 presentaciones en distintos países

El merenguero típico El Blachy durante una entrevista en Diario Libre. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE / MATÍAS BONCOSKY )

El 2025 se convirtió en un año de amplia actividad profesional para El Blachy dentro del merengue típico, con presentaciones, reconocimientos y giras que marcaron distintas etapas de su carrera a nivel nacional e internacional.

El año inició con su participación como artista de apertura en el último concierto del grupo Aventura, donde representó el merengue típico ante una audiencia multitudinaria. Más adelante, en los Premios Soberano 2025, recibió el galardón como Merenguero Típico del Año y formó parte del programa artístico de la ceremonia.

En el plano internacional, realizó giras por Estados Unidos con presentaciones en escenarios como el Ritz Theatre de Elizabeth, Nueva Jersey; el United Palace de Nueva York; el Lynn Memorial Auditorium de Boston; y el Auditorium Theatre de Lynn, Massachusetts. También participó en el Festival Dominicano de Orlando, Florida, y ofreció presentaciones privadas en Miami.

Su agenda incluyó actuaciones en el Caribe, entre ellas una presentación en el Coliseo de Puerto Rico junto a Elvis Crespo, además de participaciones en eventos realizados en Saint Maarten y Saint Thomas. Asimismo, formó parte de los Premios Heat 2025, celebrados en Medellín, Colombia, donde fue nominado como Mejor Artista Latino.

Durante el año, El Blachy realizó sus primeras presentaciones en Europa y se convirtió en el primer intérprete de merengue típico en presentarse en Canadá, con conciertos en Montreal y Toronto.

En el ámbito personal, informó la adquisición de una vivienda propia y la entrega de una casa a sus padres. En diciembre, anunció una agenda de 55 actividades artísticas y cerró el año con un total de 60 presentaciones, incluyendo jornadas con múltiples actuaciones en un mismo día.

Las actividades desarrolladas durante 2025 consolidaron la presencia de El Blachy en escenarios nacionales e internacionales y ampliaron la difusión del merengue típico en nuevos mercados.