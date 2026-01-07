La Oreja de Van Gogh comenzó el año con un lanzamiento cargado de simbolismo y emoción. El grupo español presentó el pasado 31 de diciembre la canción "Todos estamos bailando la misma canción", el primer tema que graba en esta nueva etapa marcada por el regreso de Amaia Montero como vocalista principal.

La fecha de estreno no fue casual. Con ella, la banda cerró un año de importantes anuncios y abrió la puerta a un 2026 que promete ser decisivo e histórico dentro de su trayectoria musical.

El 2025 estuvo marcado por el regreso oficial del grupo a los escenarios con la gira "Tantas cosas que contar", así como por la celebración de su 30 aniversario. Las entradas para varios conciertos se agotaron en distintas ciudades, confirmando la vigencia de la agrupación y su conexión con varias generaciones de seguidores.

Con este nuevo sencillo, La Oreja de Van Gogh reafirma su identidad sonora y su vínculo con el público. La canción conserva el sello melódico característico del grupo y propone una reflexión sobre el avance humano y las grandes preguntas que acompañan a la humanidad desde sus orígenes.

En palabras de la propia banda, el tema aborda cómo, a medida que la ciencia gana terreno frente a las supersticiones, la vida se vuelve más larga y compleja, aunque persisten interrogantes esenciales.

"Todavía hoy miramos al cielo de la noche y tenemos que admitir que las grandes preguntas que nos asaltan son las mismas que las de los primeros humanos: ¿qué hay más allá?", expresaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/unnamed-16-b91cbced.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/unnamed-18-369ce6fa.png

"Todos estamos bailando la misma canción" fue producida y mezclada por Paco Salazar y grabada en diciembre en los estudios Higain, situados en las cercanías de Donosti. El video musical, concebido como una pieza en directo, fue rodado en el interior del Palacio Miramar de San Sebastián.

"Tantas cosas que contar"

La gira "Tantas cosas que contar" está prevista para iniciar en mayo de 2026. Hasta el momento se han anunciado 35 fechas en distintas ciudades de España, con una acogida masiva por parte del público. Según datos de la producción, ya se han vendido cerca de medio millón de entradas, con numerosos conciertos agotados en tiempo récord.

Este tour celebrará más de tres décadas de carrera con un recorrido emocional por algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas" y "20 de enero", entre otros himnos que permanecen vivos en la memoria colectiva.

El nombre de la gira es un guiño directo a "El viaje de Copperpot", uno de los discos más representativos de la banda, que este año cumple 25 años. Con ilusión renovada y una etapa que mira al futuro sin renunciar a su esencia, La Oreja de Van Gogh se prepara para un año marcado por la música y el reencuentro con su público.