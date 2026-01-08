Disquera obtiene fallo favorable sobre derechos musicales del baladista dominicano Dhario Primero

El baladista dominicano Dhario Primero posa para la portada de uno de sus discos. La gestión de su legado y catálogo musical quedó recientemente respaldada por un fallo federal en Estados Unidos. ( FOTO DE ARCHIVO )

Un tribunal federal del distrito de New Jersey, Estados Unidos, desestimó los reclamos presentados contra R.R. Entertainment Music Corp. relacionados con los derechos intelectuales del fallecido baladista dominicano Dhario Primero.

De acuerdo con la documentación compartida con Diario Libre, la decisión valida los contratos y la gestión de la disquera sobre el catálogo musical del artista, poniendo fin a una disputa que se prolongó durante varios años.

La batalla legal involucró una inversión superior a US$500,000 por parte de la corporación, que buscaba preservar los derechos del cantante tras desacuerdos familiares sobre su obra.

El tribunal consideró que los contratos firmados desde 2008 y la administración continua del catálogo por parte de R.R. Entertainment cumplían con los requerimientos legales y contractuales vigentes.

Dhario Primero, fallecido el 13 de mayo de 2025, fue objeto de presiones de terceros durante su vida, según declaró la disquera, quienes intentaron cuestionar su gestión sobre el legado del artista.

R.R. Entertainment, liderada por Ranphys Ortiz, sostuvo que todas sus acciones se realizaron conforme a la ley y respaldadas con documentación y evidencia contractual.

Tras el fallo, la corporación anunció que el catálogo musical del artista será restablecido de manera progresiva en plataformas digitales, y advirtió que cualquier uso del nombre, imagen, obras o legado de Dhario Primero fuera de su autorización será considerado ilegal y dará lugar a acciones legales.

El vicepresidente de la disquera, Raphael Primero, declaró que la gestión del legado continuará bajo la misma estructura legal y administrativa, buscando garantizar la protección de los derechos del artista y de su obra.