Farruko lanza línea de cannabis medicinal
El exponente urbano apuesta por el desarrollo de alternativas terapéuticas naturales para pacientes con dolor crónico y enfermedades complejas
El artista urbano puertorriqueño Farruko, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado y quien años atrás informó su conversión al cristianismo, anunció el lanzamiento de Carbonabis, su nueva línea de cannabis medicinal destinada a pacientes con condiciones como cáncer, fibromialgia y dolor crónico.
Carbonabis se desarrolló con un enfoque en el bienestar del paciente, la educación sobre el uso medicinal del cannabis y el acceso responsable a tratamientos naturales.
- El proyecto cuenta con el respaldo de First Medical Cannabis, empresa con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la salud y regulaciones clínicas.
Farruko explicó que la iniciativa surge de la experiencia de pacientes que enfrentan dolor diario, y busca ofrecer una alternativa orientada y con propósito, basada en el respeto y la integridad.
Más
Con este proyecto, el artista amplía su actividad más allá de la música, promoviendo el uso medicinal del cannabis desde una perspectiva clínica y terapéutica.