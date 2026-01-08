Farruko lanza línea de cannabis medicinal

El cantante puertorriqueño Farruko anunció la creación de Carbonabis, su línea de cannabis medicinal. (Foto de archivo)

El artista urbano puertorriqueño Farruko, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado y quien años atrás informó su conversión al cristianismo, anunció el lanzamiento de Carbonabis, su nueva línea de cannabis medicinal destinada a pacientes con condiciones como cáncer, fibromialgia y dolor crónico.

Carbonabis se desarrolló con un enfoque en el bienestar del paciente, la educación sobre el uso medicinal del cannabis y el acceso responsable a tratamientos naturales.

El proyecto cuenta con el respaldo de First Medical Cannabis, empresa con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la salud y regulaciones clínicas.

Farruko explicó que la iniciativa surge de la experiencia de pacientes que enfrentan dolor diario, y busca ofrecer una alternativa orientada y con propósito, basada en el respeto y la integridad.

Con este proyecto, el artista amplía su actividad más allá de la música, promoviendo el uso medicinal del cannabis desde una perspectiva clínica y terapéutica.