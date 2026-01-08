×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Farruko
Farruko

Farruko lanza línea de cannabis medicinal

El exponente urbano apuesta por el desarrollo de alternativas terapéuticas naturales para pacientes con dolor crónico y enfermedades complejas

    Expandir imagen
    Farruko lanza línea de cannabis medicinal
    El cantante puertorriqueño Farruko anunció la creación de Carbonabis, su línea de cannabis medicinal. (Foto de archivo)

    El artista urbano puertorriqueño Farruko, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado y quien años atrás informó su conversión al cristianismo, anunció el lanzamiento de Carbonabis, su nueva línea de cannabis medicinal destinada a pacientes con condiciones como cáncer, fibromialgia y dolor crónico.

    Carbonabis se desarrolló con un enfoque en el bienestar del paciente, la educación sobre el uso medicinal del cannabis y el acceso responsable a tratamientos naturales.

    • El proyecto cuenta con el respaldo de First Medical Cannabis, empresa con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la salud y regulaciones clínicas.

    Farruko explicó que la iniciativa surge de la experiencia de pacientes que enfrentan dolor diario, y busca ofrecer una alternativa orientada y con propósito, basada en el respeto y la integridad.

    RELACIONADAS

    Más

    Con este proyecto, el artista amplía su actividad más allá de la música, promoviendo el uso medicinal del cannabis desde una perspectiva clínica y terapéutica.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.