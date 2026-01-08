Concierto homenaje a Luis Días: artistas se unen para celebrar su influencia en la música dominicana
La dirección musical estará a cargo de Juan Francisco Ordóñez, quien busca preservar la esencia de las composiciones originales
Con amor al terror es el concierto homenaje al legado musical y cultural de Luis Días que se celebrará el viernes 16 de este mes, a las 8:00 de la noche, en Lungomare, en el Malecón de Santo Domingo.
La actividad es una producción conjunta del gestor cultural Alexis Casado y la administración del establecimiento, concebida como un espacio para revisitar la obra de uno de los creadores más influyentes de la música dominicana contemporánea, cuya propuesta artística combinó irreverencia, crítica social y una profunda identidad cultural.
El homenaje reunirá a Pavel Núñez, Roldán Mármol, Janio Lora, Kaki Vargas, Lenny Abreu, Susana Silfa, Johanna Almánzar y Karina Aguasvivas, artistas de distintas generaciones y estilos que comparten la influencia del pensamiento musical de Luis Días.
La selección de intérpretes responde a la diversidad estética que caracterizó su obra, marcada por la fusión de rock, jazz y música popular, así como por una mirada crítica de la realidad social, elementos que influyeron de manera decisiva en la evolución de la escena musical dominicana.
Dirección musical y propuesta escénica
- La dirección musical estará a cargo de Juan Francisco Ordóñez, responsable de articular un repertorio que preserve la esencia de las composiciones originales y, al mismo tiempo, dialogue con las sensibilidades actuales.
- La propuesta escénica apuesta por una experiencia cercana, donde la música funcione como ejercicio de memoria y reflexión colectiva en torno a la vigencia del legado de Luis Días.
- La actividad no tiene costo de entrada, aunque se establece un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.
- El concierto se suma a los esfuerzos por mantener vigente la obra de Luis Días, considerada una referencia esencial para comprender los cruces estéticos y la transformación de la música dominicana moderna.