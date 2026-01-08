×
Luis Días
Luis Días

Concierto homenaje a Luis Días: artistas se unen para celebrar su influencia en la música dominicana

La dirección musical estará a cargo de Juan Francisco Ordóñez, quien busca preservar la esencia de las composiciones originales

    Expandir imagen
    Concierto homenaje a Luis Días: artistas se unen para celebrar su influencia en la música dominicana
    Imagen de archivo del cantautor Luis Días, ya fallecido, junto al autor e intérprete Pavel Núñez, uno de los protagonistas del concierto homenaje Con amor al terror. (SUMINISTRADA)

    Con amor al terror es el concierto homenaje al legado musical y cultural de Luis Días que se celebrará el viernes 16 de este mes, a las 8:00 de la noche, en Lungomare, en el Malecón de Santo Domingo.

    La actividad es una producción conjunta del gestor cultural Alexis Casado y la administración del establecimiento, concebida como un espacio para revisitar la obra de uno de los creadores más influyentes de la música dominicana contemporánea, cuya propuesta artística combinó irreverencia, crítica social y una profunda identidad cultural.

    El homenaje reunirá a Pavel Núñez, Roldán Mármol, Janio Lora, Kaki Vargas, Lenny Abreu, Susana Silfa, Johanna Almánzar y Karina Aguasvivas, artistas de distintas generaciones y estilos que comparten la influencia del pensamiento musical de Luis Días.

    Expandir imagen
    Roldán Mármol, entre los artistas que subirán a escena.
    Roldán Mármol, entre los artistas que subirán a escena.
    Expandir imagen
    La cantante Johanna Almánzar, confirmada para el tributo.
    La cantante Johanna Almánzar, confirmada para el tributo.
    Expandir imagen
    El cantautor Janio Lora.
    El cantautor Janio Lora.

      La selección de intérpretes responde a la diversidad estética que caracterizó su obra, marcada por la fusión de rock, jazz y música popular, así como por una mirada crítica de la realidad social, elementos que influyeron de manera decisiva en la evolución de la escena musical dominicana.

      RELACIONADAS

      Dirección musical y propuesta escénica

      • La dirección musical estará a cargo de Juan Francisco Ordóñez, responsable de articular un repertorio que preserve la esencia de las composiciones originales y, al mismo tiempo, dialogue con las sensibilidades actuales.
      • La propuesta escénica apuesta por una experiencia cercana, donde la música funcione como ejercicio de memoria y reflexión colectiva en torno a la vigencia del legado de Luis Días.
      • La actividad no tiene costo de entrada, aunque se establece un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.
      • El concierto se suma a los esfuerzos por mantener vigente la obra de Luis Días, considerada una referencia esencial para comprender los cruces estéticos y la transformación de la música dominicana moderna.
      TEMAS -

