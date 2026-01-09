Frank Reyes se desvincula de un video que lo relaciona con crítica al presidente Luis Abinader

El equipo de Frank Reyes lo desvincula de un video que lo relaciona con una crítica al presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

Los representantes del bachatero Frank Reyes aclararon que su artista no tiene relación alguna con un video que circula en redes sociales en el que supuestamente se le ve dedicando una de sus canciones al presidente Luis Abinader con fines críticos.

En un comunicado oficial, la oficina del intérprete de "Princesa" señaló que: "Frank Reyes es amigo del presidente y nunca se prestaría para una barbaridad como esa".

Los representantes del artista explicaron que Reyes nunca ha incursionado en política, por lo que les resulta extraño que su imagen aparezca asociada a uno de sus temas en un video generado con Inteligencia Artificial (IA), que simula una crítica a la gestión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El post, que circula principalmente en TikTok, utiliza la bachata "Quién te dio el derecho", corte promocional del más reciente disco de Frank Reyes, para supuestamente parodiar la canción con un mensaje negativo hacia la administración de Abinader.

Advierten sobre la posibilidad de que personas malintencionadas estén detrás de esta publicación con el objetivo de empañar la carrera del artista y afectar su imagen pública.

