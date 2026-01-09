×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Frank Reyes
Frank Reyes

Frank Reyes se desvincula de un video que lo relaciona con crítica al presidente Luis Abinader

El equipo del artista asegura que el clip fue realizado con inteligencia artificial: "Nunca nos prestaríamos a criticar al presidente"

    Expandir imagen
    Frank Reyes se desvincula de un video que lo relaciona con crítica al presidente Luis Abinader
    El equipo de Frank Reyes lo desvincula de un video que lo relaciona con una crítica al presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

    Los representantes del bachatero Frank Reyes aclararon que su artista no tiene relación alguna con un video que circula en redes sociales en el que supuestamente se le ve dedicando una de sus canciones al presidente Luis Abinader con fines críticos.

    En un comunicado oficial, la oficina del intérprete de "Princesa" señaló que: "Frank Reyes es amigo del presidente y nunca se prestaría para una barbaridad como esa".

    Expandir imagen
    Infografía
    • Los representantes del artista explicaron que Reyes nunca ha incursionado en política, por lo que les resulta extraño que su imagen aparezca asociada a uno de sus temas en un video generado con Inteligencia Artificial (IA), que simula una crítica a la gestión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

    El post, que circula principalmente en TikTok, utiliza la bachata "Quién te dio el derecho", corte promocional del más reciente disco de Frank Reyes, para supuestamente parodiar la canción con un mensaje negativo hacia la administración de Abinader.

    Más

    Advierten sobre la posibilidad de que personas malintencionadas estén detrás de esta publicación con el objetivo de empañar la carrera del artista y afectar su imagen pública.

    "Personas malintencionadas pudieran estar detrás de esta falsa noticia con fines de empañar la carrera de nuestro artista y dañar su imagen", concluye el comunicado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.