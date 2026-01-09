"I puritani": la obra maestra de Bellini que sorprende con un final feliz

La soprano Lisette Oropesa protagoniza la ópera "I puritani" que será transmitida desde el MET en Caribbean Cinemas. ( FUENTE EXTERNA )

Vincenzo Bellini (1801–1835) fue uno de los grandes compositores italianos de ópera y una figura esencial del bel canto. I puritani (Los puritanos) fue su última obra, estrenada con gran éxito el 24 de enero de 1835 en el Théâtre-Italien de París.

Poco después del estreno, Bellini falleció, dejando esta ópera como su obra maestra.

La ópera, estructurada en tres actos, es un drama romántico ambientado en la Inglaterra del siglo XVII, durante la Guerra Civil Inglesa (1642–1651). Está basada en el drama Têtes rondes et cavaliers, de Jacques-François Ancelot y Boniface Saintine.

El contexto histórico enfrenta a los realistas, partidarios del rey Estuardo, con los parlamentarios puritanos liderados por Oliver Cromwell, un período de profundas tensiones religiosas y políticas que transformó Inglaterra y dejó una profunda herencia cultural.

Amor, política y bel canto

En este escenario se desarrolla la trama, que entrelaza el conflicto político con un intenso triángulo amoroso entre Elvira, una joven puritana; Arturo, su amado realista; y Riccardo, rival puritano.

La huida de Arturo, disfrazado con el velo de novia de Elvira para ayudar a la reina Enriqueta, provoca la locura de la protagonista.

Sin embargo, la historia se resuelve de manera inusual para la ópera romántica: un indulto general y el triunfo de Cromwell permiten la unión final de los amantes.

Aunque el libreto puede resultar confuso en algunos momentos, la música de Bellini lo compensa ampliamente.

El trabajo orquestal y el lenguaje armónico son de gran belleza, y la partitura incluye momentos memorables como O rendetemi la speme, la célebre escena de la locura de Elvira; A te, o cara, la cavatina de Arturo; y el dúo heroico Suoni la tromba, interpretado por Giorgio y Riccardo.

La obra fue ovacionada por el público y elogiada por los compositores de su tiempo.

I puritani se presentará en transmisión en vivo desde el Metropolitan Opera en Caribbean Cinemas el sábado 10 de enero a las 2:00 de la tarde, una excelente oportunidad para disfrutar de una gran ópera con un inesperado final feliz.