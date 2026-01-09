Casa de Teatro acoge el primer concierto del año de Xiomara Fortuna y Grupo Conconete

La cantautora dominicana Xiomara Fortuna realizará su primer concierto del año 2026 este domingo 11 de enero, a las 6:30 de la tarde, en Casa de Teatro, acompañada por el Grupo Conconete. ( ARCHIVO )

El encuentro musical marcará el inicio de la agenda artística del año para la reconocida intérprete, considerada una de las voces más representativas de la música de raíz afrodominicana y alternativa del país. El concierto promete una experiencia íntima, cargada de identidad, ritmo y conexión con el público.

Fortuna destacó que no encuentra mejor manera de comenzar el nuevo año que compartiendo música en un escenario con tanta historia cultural como Casa de Teatro, espacio emblemático de la Ciudad Colonial y punto de referencia para la música y el arte independiente en la República Dominicana.

Un brindis musical para el 2026

La presentación contará con el acompañamiento del Grupo Conconete, formación musical que refuerza el carácter rítmico y poético del repertorio de la artista, con una propuesta que fusiona percusión, tradición y contemporaneidad.

El evento ha sido concebido como un primer brindis musical del año, invitando al público a cantar, vibrar y celebrar el inicio de 2026 a través de la música en vivo.

Xiomara Fortuna nació en 1959 en Montecristi y es reconocida por una trayectoria que ha marcado profundamente la música dominicana contemporánea.

De voz profunda y estilo singular, su obra se nutre del folclore nacional y dialoga con el jazz, la canción social y la música del mundo, lo que le ha valido el apelativo de La Reina de la Fusión.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una discografía considerada un valioso documento sonoro afrodominicano, ha liderado agrupaciones como Kaliumbé y SinHora y ha llevado su música a escenarios de Europa, África y América Latina.

Su trabajo artístico se ha caracterizado, además, por un fuerte compromiso cultural, social y de género, manteniéndose activa tanto en la creación musical como en el activismo cultural desde la República Dominicana.