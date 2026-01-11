Britney Spears anuncia su regreso a los escenarios junto a su hijo Jayden

Britney Spears planea volver a los escenarios junto a su hijo Jayden, pero deja claro que Estados Unidos queda fuera de sus planes. ( FUENTE EXTERNA )

Britney Spears volvió a sacudir a sus seguidores con un anuncio tan inesperado como íntimo: la artista confirmó que regresará a los escenarios, aunque esta vez lo hará a su manera, priorizando su bienestar emocional y familiar.

La noticia llegó a través de Instagram, donde compartió una imagen cargada de simbolismo y un mensaje profundamente personal que revela en qué punto de su vida se encuentra hoy.

Lejos de una gira tradicional, Britney explicó que sus próximas presentaciones están previstas únicamente en Reino Unido y Australia, y que no contempla volver a cantar en Estados Unidos por "razones extremadamente sensibles".

Una decisión que, aunque sorprendente, deja claro que esta nueva etapa de su carrera estará marcada por límites claros y elecciones conscientes.

Un regreso íntimo y familiar

Uno de los aspectos más emotivos del anuncio es que la cantante planea subirse al escenario junto a su hijo Jayden Federline.

En la publicación, Britney mostró un piano que planea regalarle y habló con orgullo del talento del joven, reforzando la idea de que este regreso no es solo artístico, sino también profundamente personal.

Además, la intérprete de Toxic aprovechó para explicar que los bailes y videos que suele compartir en redes -muchas veces vistos como excéntricos o divertidos- forman parte de un proceso de sanación física y emocional tras los traumas que ha atravesado en los últimos años.

"¡¡¡Le envío este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas de mi cuerpo que la gente desconoce. Sí, y a veces da vergüenza... pero caminé por el fuego para salvar mi vida... Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones muy sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡Es una gran estrella y me siento muy honrada de estar en su presencia! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!", escribió la cantante en sus redes.

Por ahora, Britney Spears mantiene como prioridad su bienestar personal y la reconstrucción de su relación con sus hijos.

Spears, de 43 años, compartió el pasado 15 de junio una fotografía en Instagram en la que aparece posando junto a su hijo de 18 años, quien ya la supera en estatura. Ambos se muestran sonrientes frente a la cámara, en lo que parece ser el interior de la casa de la cantante.

Su última actuación en directo fue en 2018, durante una gira en Texas, y desde entonces su carrera ha permanecido en pausa.

Hoy, sin fechas cerradas ni promesas grandilocuentes, la cantante deja claro que, si vuelve, será bajo sus propias reglas y desde un lugar mucho más auténtico.