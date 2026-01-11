Fallece timbalero Francisco Antonio Martínez "Bolilo" y denuncian trabas para su sepultura

La presidente de Amucaba, Gladys Martínez junto a Francisco Antonio Martínez "Bolilo" en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de la Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines (Amucaba), Gladis Martínez, informó este domingo a Diario Libre del fallecimiento del timbalero Francisco Antonio Martínez, conocido como "Bolilo", un músico de amplia trayectoria en el merengue dominicano.

Martínez explicó que el artista está siendo velado en la funeraria municipal de Cristo Rey, donde permanece en un cuarto frío desde ayer debido a que no cuentan con autorización para sepultarlo en el mausoleo que posee Amucaba en el Cementerio de Cristo Rey.

Según denunció, el gremio enfrenta desde hace tiempo impedimentos administrativos que les han impedido utilizar el mausoleo, construido para dar sepultura digna a sus miembros que atraviesan dificultades económicas.

"Ese mausoleo lo hizo Amucaba para enterrar a nuestros músicos, pero tenemos un impedimento y no nos permiten usarlo. No sabemos qué es lo que quieren hacer con ese terreno", afirmó.

La dirigente recordó que el terreno donde está ubicado el mausoleo fue donado en 1982 por el doctor José Francisco Peña Gómez, cuando se desempeñaba como síndico del Distrito Nacional. No obstante, aseguró que en años recientes las autoridades municipales han restringido cualquier intervención o ampliación.

"Intenté construir un segundo nivel y no me lo permitieron, alegando falta de documentos. Pero ahí ya hay personas enterradas, incluso artistas", señaló.

Martínez indicó que ha realizado gestiones ante la Alcaldía del Distrito Nacional, encabezada por Carolina Mejía, sin haber recibido respuesta hasta el momento. Y añadió que en el mausoleo reposan los restos de varios músicos, entre ellos Julito Deschamps.

Trayectoria musical

Francisco Antonio Martínez "Bolilo" trabajó durante muchos años como timbalero de la orquesta Los Magos del Ritmo, dirigida por el fenecido maestro Félix del Rosario, además de colaborar con otras agrupaciones de merengue, consolidándose como uno de los percusionistas más destacados del país, con dominio del timbal, la tambora y el bongó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/screen-shot-2026-01-11-at-10458-pm-0f696d68.png Francisco Antonio Martínez "Bolilo" trabajó durante muchos años como timbalero de la orquesta Los Magos del Ritmo. (FUENTE EXTERNA)

Amucaba hizo un llamado a las autoridades competentes para que se busque una solución inmediata que permita ofrecer sepultura a Martínez y regularizar la situación del mausoleo en el Cementerio de Cristo Rey, destinado a los miembros del gremio artístico.

Leer más Amucaba niega pida ayuda para sus afiliados por la pandemia del coronavirus