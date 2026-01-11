Nathalie Hazim subirá al escenario con "Íntimamente acústico" en febrero

En una etapa muy personal de su carrera, la cantautora dominicana Nathalie Hazim vuelve a los escenarios con una propuesta especial y cercana: "Íntimamente acústico", un concierto que se realizará los días 12 y 13 de febrero a las 8:00 p. m. en el Teatro Lope de Vega de Novocentro.

En formato acústico, Nathalie compartirá sus canciones de una manera más sencilla y honesta, dejando que la voz, las letras y las emociones sean las protagonistas, siendo un espacio donde el público pueda conectar con la música como si estuviera en una conversación íntima.

Este concierto nace del momento creativo que vive la artista, reflejado en su más reciente sencillo "Y esto, ¿a quién se lo digo?", una canción que habla de todo eso que muchas veces guardamos en silencio. Es una balada escrita desde lo más personal, como un desahogo convertido en música.

Dos noches íntimas

"Este concierto es una invitación a detenernos un momento y escucharnos. Vivimos tan rápido que a veces olvidamos cómo nos sentimos de verdad. Un espacio para bajar el ruido, mirarnos por dentro y dejar que la música diga lo que muchas veces no sabemos poner en palabras. Quiero que la gente se vaya sintiendo acompañada, entendida, un poquito más ligera", expresó Hazim.

Este encuentro íntimo continúa conectando a Nathalie con los proyectos que actualmente realiza, incluido su podcast "Cinco palabras", donde invitados hablan sin filtros sobre su vida, sus miedos y sus sueños.

Con cuatro discos de estudio en su trayectoria -El espejo de tus ojos, Te cuento, Amorosa y Desde cero-, Nathalie Hazim se ha ganado un lugar especial en la música dominicana y latinoamericana por su forma sincera de contar historias, con una propuesta donde la palabra, la emoción y la honestidad han conquistado a sus fanáticos en muchos países del mundo.

Las boletas de "Íntimamente acústico" están disponibles en Tix.do.