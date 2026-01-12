Fallece Eunice Peña, esposa del merenguero típico Kiko El Presidente

Kiko El Presidente junto a su esposa Eunice Peña, con quien compartió cerca de 30 años de matrimonio. La pareja fue unida por décadas dentro y fuera de los escenarios. (Foto de archivo)

La mañana de este domingo se conoció el fallecimiento de Eunice Peña, esposa del reconocido merenguero típico Kiko El Presidente, una noticia que ha provocado consternación entre colegas del género y seguidores del artista.

Peña atravesaba desde hace tiempo un delicado cuadro de salud, vinculado a una enfermedad en la zona nasal que requirió múltiples tratamientos médicos. A esta condición se sumó una dura lucha contra el cáncer, diagnóstico que recibió hace más de diez años y que cambió por completo la dinámica familiar del músico.

El merenguero dio a conocer la noticia con una publicación en Instagram, donde se le ve junto a ella.

En publicaciones anteriores, el propio Kiko había relatado que cuando su carrera comenzaba a alcanzar uno de sus mejores momentos, impulsada por el éxito del tema "Vamos pa´ la laya", se enfrentó al golpe más duro de su vida: el diagnóstico de cáncer de su esposa, Eunice Isabel Rosario.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el artista expresó su pesar por la pérdida y comunicó a su fanaticada y a la comunidad en general los detalles de las honras fúnebres.

Honras fúnebres

Según la información ofrecida, la misa de cuerpo presente se realizará este lunes 12 de enero de 2026, a las 2:00 de la tarde, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito municipal de Hatico, en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se procederá a darle cristiana sepultura en el Cementerio Nuevo de Mao.

El comunicado señala que en lo adelante se mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier otra disposición relacionada con los actos fúnebres, mientras familiares, amigos y seguidores del artista han expresado mensajes de solidaridad ante la pérdida.