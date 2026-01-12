Yeison Jiménez, el cantante que soñó tres veces su trágica muerte antes de estrellarse su avión

Yeison Jiménez durante una presentación en Colombia. El cantante construyó una exitosa carrera en la música popular y dejó un legado marcado por la perseverancia y la superación. (Foto de archivo)

El mundo de la música popular en Colombia amaneció esta semana consternado tras confirmarse el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, una de las voces más representativas del género, quien murió el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, cuando se dirigía a un concierto en Medellín.

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y desde su infancia mostró talento musical.

Comenzó a cantar a los 7 años en festivales locales y años más tarde se estableció en Bogotá, donde trabajó en labores humildes, como vendedor y cargador en la Central Mayorista de Abastos, para financiar sus primeros pasos en la música.

Con el paso del tiempo, Jiménez se consolidó como una de las figuras más importantes de la música popular colombiana, un estilo que mezcla ranchera, corridos y sonidos autóctonos, y llevó su música a escenarios nacionales e internacionales.

Entre sus éxitos se cuentan temas como "Te Deseo Lo Mejor", "Aventurero", "Vete" y "Ni tengo ni necesito".

El accidente fatal y las víctimas

La avioneta privada en la que viajaba Jiménez se estrelló en la tarde del 10 de enero poco después del despegue en la zona entre Paipa y Duitama (Boyacá). Las autoridades confirmaron el fallecimiento de las seis personas que iban a bordo, entre ellos el cantante, su fotógrafo y miembros de su equipo de trabajo.

Las investigaciones preliminares todavía continúan para determinar las causas del siniestro, que generó también declaraciones oficiales de condolencia por parte de autoridades y del presidente colombiano.

Lo que ha añadido un matiz trágico a esta tragedia es que Jiménez había hablado recientemente en entrevistas sobre sueños premonitorios en los que veía un accidente aéreo que le costaría la vida.

En varias ocasiones relató que había soñado tres veces con un escenario similar al accidente que finalmente ocurrió, y que estos sueños lo habían marcado profundamente emocionalmente.

Este testimonio, compartido en diciembre de 2025 en un programa de televisión, ha circulado ampliamente desde la confirmación de su muerte y se ha convertido en parte de la narrativa de la tragedia entre seguidores, colegas y medios.

Yeison Jiménez deja un legado significativo en la música regional colombiana, marcado por una historia de superación personal y una conexión profunda con su público. Su carrera incluyó sold-outs históricos en escenarios importantes de Colombia y la expansión de su música más allá de las fronteras nacionales.

Familiares, colegas y fans continúan rindiéndole homenaje, mientras se organizan actos de despedida que se anunciarán próximamente