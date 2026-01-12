"El ensayo", un homenaje de Zulinka y Miguel a Rubby Pérez en 12 canciones

Miguel y Zulinka durante una presentación. ( FUENTE EXTERNA )

Zulinka y Miguel, el legado de Rubby Pérez, inician el año celebrando la vida, obra y trayectoria del artista, estrenando su nuevo concepto en vivo "Zulinka y Miguel: el ensayo".

Se trata de una propuesta musical especial que abarca 12 de los grandes éxitos del reconocido merenguero, interpretados en la voz de ellos, como un homenaje a su historia artística y musical.

El proyecto fue grabado en audio y video, bajo la dirección de EdwinFilms Valdez, junto a una productora, cuidando cada detalle visual y sonoro para ofrecer una experiencia auténtica y emotiva.

Recopilación

"Estamos súper emocionados con este trabajo, una recopilación de algunos de los éxitos de papi", expresó Zulinka.

"Es un compromiso que hemos asumido y que estamos llevando con mucho respeto y mucho amor, mostrando todo lo que aprendimos de él en esos 23 años que duramos a su lado en tarima. Esperando que sea de su agrado lo que hacemos con tanto amor", agregó.

