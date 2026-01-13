Destrucción Masiva vuelve a rugir: 21 años haciendo historia en el rock dominicano
El festival más emblemático del rock y el metal en República Dominicana regresa con una edición cargada de energía, identidad y música sin concesiones
La escena alternativa del país ya calienta motores. Destrucción Masiva está de regreso y lo hace celebrando su edición número 21, reafirmando por qué es, desde hace más de dos décadas, el festival de rock y metal más importante de la República Dominicana.
La cita será el sábado 17 de enero, desde las 2:00 de la tarde, en el salón de eventos de Plaza Central, para una jornada que promete ser intensa de principio a fin.
Más que un simple concierto, Destrucción Masiva se ha consolidado como una experiencia completa: un espacio donde la música se vive de cerca, donde las guitarras suenan sin filtros y donde la comunidad rockera se encuentra para celebrar lo que es suyo.
Un cartel que refleja la fuerza del rock local
Esta nueva edición llega con un line-up potente y diverso, integrado por bandas que representan distintas corrientes, generaciones y sonidos dentro del rock y el metal dominicano.El escenario recibirá a Burn The Witch, Desorden, Diesel, El Hombrecito, Eternal, Genocide, Medulah, Nodens, Saints Revenge, Sr. Reyes y Vic Contreras, un cartel que deja claro el buen momento creativo que atraviesa la escena local.
Además de los shows en vivo, el festival ofrecerá una experiencia 360 grados, con venta de memorabilia de edición limitada, pensada para los seguidores más fieles y coleccionistas del género.
Desde sus inicios, Destrucción Masiva ha apostado por una política de puertas abiertas, dando espacio tanto a bandas consolidadas como a proyectos emergentes.
Esa visión lo ha convertido en una plataforma clave para la difusión del talento alternativo y en un punto de referencia para entender la evolución del rock nacional.
No es casualidad que, a lo largo de su historia, más de 150 bandas nacionales e internacionales hayan pasado por su escenario.
Destrucción Masiva 2026 no es solo un festival: es un ritual anual, un punto de encuentro para la cultura alternativa y una celebración de la identidad rockera dominicana. Una cita obligatoria para quienes viven la música con volumen alto y convicción intacta.
- Fecha: sábado 17 de enero
- Lugar: salón de eventos, Plaza Central
- Boletas: disponibles en tix.do