Destrucción Masiva vuelve a rugir: 21 años haciendo historia en el rock dominicano

El escenario del festival de rock Destrucción Masiva recibirá a bandas como "El hombrecito". ( FUENTE EXTERNA )

La escena alternativa del país ya calienta motores. Destrucción Masiva está de regreso y lo hace celebrando su edición número 21, reafirmando por qué es, desde hace más de dos décadas, el festival de rock y metal más importante de la República Dominicana.

La cita será el sábado 17 de enero, desde las 2:00 de la tarde, en el salón de eventos de Plaza Central, para una jornada que promete ser intensa de principio a fin.

Más que un simple concierto, Destrucción Masiva se ha consolidado como una experiencia completa: un espacio donde la música se vive de cerca, donde las guitarras suenan sin filtros y donde la comunidad rockera se encuentra para celebrar lo que es suyo.

Un cartel que refleja la fuerza del rock local

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/nodens-1-e288ee52.jpg La banda de rock Nodens. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/desorden-21215cbe.jpg La banda de rock Desorden. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Esta nueva edición llega con un line-up potente y diverso, integrado por bandas que representan distintas corrientes, generaciones y sonidos dentro del rock y el metal dominicano.

Además de los shows en vivo, el festival ofrecerá una experiencia 360 grados, con venta de memorabilia de edición limitada, pensada para los seguidores más fieles y coleccionistas del género. Desde sus inicios, Destrucción Masiva ha apostado por una política de puertas abiertas, dando espacio tanto a bandas consolidadas como a proyectos emergentes. Esa visión lo ha convertido en una plataforma clave para la difusión del talento alternativo y en un punto de referencia para entender la evolución del rock nacional. No es casualidad que, a lo largo de su historia, más de 150 bandas nacionales e internacionales hayan pasado por su escenario.

Destrucción Masiva 2026 no es solo un festival: es un ritual anual, un punto de encuentro para la cultura alternativa y una celebración de la identidad rockera dominicana. Una cita obligatoria para quienes viven la música con volumen alto y convicción intacta. Fecha: sábado 17 de enero

Lugar: salón de eventos , Plaza Central

, Boletas: disponibles en tix.do





Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

Elrecibirá a, Desorden, Diesel, El Hombrecito, Eternal, Genocide, Medulah, Nodens,, Sr. Reyes y, un cartel que deja claro el buen momento creativo que atraviesa la escena local.