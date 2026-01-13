Ilegales se une a El Grupaso en nueva versión de "El truquito"

El grupo Ilegales y El Grupaso colaboraron en una nueva versión de la canción "El truquito". ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación Ilegales llega con una nueva versión de su tema "El truquito", ahora coqueteando con el típico junto a El Grupaso, protagonistas de uno de los momentos de mayor impacto y visibilidad del género.

"El Truquito", versión típico remix, que originalmente se extrae de su más reciente producción Caribeño, viene acompañado de un trabajo audiovisual de primera, con la participación de ambos grupos, bajo la producción de Christopher R. Ureña (Chrising) y la dirección del reconocido Mufaza.

El video fue filmado en Santiago, cuna del merengue típico.

"El Truquito (Típico Remix)" cuenta con una versión en Dolby Atmos para una experiencia sonora inmersiva, convirtiéndola en una de las primeras canciones del típico en presentarse en este formato.

Se muestra como una pieza pensada para la calle, la discoteca y la fiesta colectiva, demostrando que el típico sigue siendo un lenguaje vivo, provocador y absolutamente vigente.

Más

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de La Oreja Media Group.

Te puede interesar El Grupaso irrumpe con fuerza en la escena musical con nueva imagen