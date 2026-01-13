Lápiz Conciente celebrará su cumpleaños con un concierto especial

El concierto incluye a Dahian el Apechao, David Kada y El Rubio del Acordeón. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente del rap dominicano Lápiz Conciente celebrará su Birthday Bash con un concierto especial el próximo sábado 24 de enero en Hard Rock Café Santo Domingo, donde además de ser el homenajeado, subirá al escenario para interpretar sus éxitos, prometiendo una noche cargada de música y energía para sus seguidores.

"El día de mi cumpleaños hay movie", adelantó el rapero a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

El evento, producido por OIO Events, reunirá en un mismo escenario una propuesta musical variada con un line up que incluirá a Dahian el Apechao, David Kada y El Rubio del Acordeón, junto a un atractivo concepto que fusiona mambo, salsa y merengue típico, garantizando una experiencia bailable y diversa para el público asistente.

Detalles

La actividad se realizará en las instalaciones del llamado "Templo de la música", espacio consolidado como uno de los escenarios más importantes para espectáculos en vivo de la capital.

Los boletos ya están a la venta a través de Uepa Tickets, con disponibilidad en Blue Mall, ubicado en la avenida Winston Churchill, en Santo Domingo.

Te puede interesar Lápiz Conciente estrena Calle, su proyecto más urbano y social con 21 colaboraciones