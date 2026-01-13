Amplia presencia dominicana en las nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026

Yailin, Prince Royce, Tokisha y El Alfa, entre los dominicanos nominados a los premios Lo Nuestro 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana cuenta con una amplia representación en las nominaciones a Premio Lo Nuestro, cuya gala se celebrará el próximo 19 de febrero en Miami, según anunció Univision. Cantantes dominicanos figuran en categorías clave que abarcan pop, urbano, tropical y dembow.

Entre los nominados se encuentra Prince Royce, quien aparece en varias de las categorías principales. Su producción "Eterno" compite por Álbum del Año, mientras que el artista también está nominado como Artista del Año, Tropical, categoría que comparte con Romeo Santos. Además, Royce figura con el tema "How Deep Is Your Love" en las nominaciones de música tropical.

En la categoría de Mejor Canción de Música Cristiana compite Redimi2 y Barak.

En el apartado femenino, Yailin La Más Viral, Tokischa y Natti Natasha fueron incluidas en la categoría Artista Femenina del Año, consolidando la presencia dominicana en uno de los renglones más competitivos de la premiación.

Tokischa también obtuvo menciones por sus colaboraciones, entre ellas "De Maravisha", junto a la argentina Nathy Peluso, nominada en Mejor Combinación Femenina, además de su participación en "Tokischa RMX", dentro de las categorías urbanas.

En el género urbano y trap, el dominicano El Alfa fue nominado con el tema "Bum Bum", mientras que en el dembow aparecen varias propuestas del país. Yailin La Más Viral compite con "Bing Bong"; Tokischa y Bulin 47 fueron nominados por "Celos"; Natti Natasha figura en la categoría con su incursión en el ritmo; y Lomiiel, junto a Donaty y Póker, aparece con "Pa´ que lo bailes". El Alfa también suma otra nominación con "Quita y pone".

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, mientras que la ceremonia se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, reuniendo a figuras de distintos géneros de la música latina.

La lista completa de artistas nominados a Premio Lo Nuestro 2026

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción Del Año

´Desde Hoy´ - Natti Natasha

´DTMF´ - Bad Bunny

´El Amor de Mi Herida´ - Carín León

´Imagínate´ - Danny Ocean & Kapo

´Khé?´ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

´Latina Foreva´ - Karol G

´Me Jalo´ - Fuerza Regida & Grupo Frontera

´No Me Sé Rajar´ - Alejandro Fernández

´Otra Noche (Feat. Darell)´ - Myke Towers & Darell

´Soltera´ - Shakira

Álbum Del Año

´¿Y Ahora Qué +?´ - Alejandro Sanz

´111XPANTIA´ - Fuerza Regida

´Babylon Club´ - Danny Ocean

´Cosa Nuestra´ - Rauw Alejandro

´Debí Tirar Más Fotos´ - Bad Bunny

´Eterno´ - Prince Royce

´Island Boyz´ - Myke Towers

´La Ciudad´ - Alleh & Yorghaki

´Palabra de To's (Seca)´ - Carín León

´Tropicoqueta´ - Karol G

Mejor Combinación Femenina

´Amiga Date Cuenta´ - Ha*Ash & Thalia

´Blackout´ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

´Brujería´ - Yuridia & Majo Aguilar

´De Maravisha´ - Tokischa & Nathy Peluso

´En 4´ - Kenia Os & Anitta

´En Tu Marea´ - Goyo & Greeicy

´FKN Movie´ - Karol G & Mariah Angeliq

´Maldita Billetera´ - Alicia Villarreal & Lila Downs

´Maldita Primavera´ - Yuri & Ángela Aguilar

´Pa' Qué Volviste?´ - Elena Rose & María Becerra

Colaboración "Crossover" Del Año

´Ba Ba Bad Remix´ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

´I Adore You´ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm

´Lost In Translation´ - Carín León & Kacey Musgraves

´No Hay Break´ - Myke Towers ft. Omah Lay

´Now Or Never´ - Bon Jovi & Pitbull

´São Paulo´ - The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta Del Año

´Carteras Chinas´ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

´Coleccionando Heridas´ - Karol G & Marco Antonio Solís

´El Vino de Tu Boca´ - Alejandro Sanz & Carín León

´Khé?´ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

´Misterio´ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa

´Que Me Quiera Ma' - Marc Anthony & Wisin

´Sabes Qué Hora Es´ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi

´Sin Ti´ - Morat & Jay Wheeler

´Súfrale´ - Grupo Firme & Gloria Trevi

´Weltita´ - Bad Bunny & Chuwi

Tour Del Año

´Cosa Nuestra World Tour´ - Rauw Alejandro

´De Rey a Rey´ - Alejandro Fernández

´Las Mujeres Ya No Lloran World Tour´ - Shakira

´Más Cerca de Ti Tour´ - Marco Antonio Solís

´No Me Quiero Ir de Aquí Residencia´ - Bad Bunny

´Vivir Sin Aire Tour´ - Maná

Artista Revelación Del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación Del Año Femenino

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

Mar

Paloma Morphy

Yailín La Más Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Mejor Canción de Música Cristiana

´Alabaré´ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

´La Respuesta´ - Gocho

´Ponte Bonita (Remix)´ - Yaronk Rouse & Rosalina

´Si Volviera Jesús´ - Víctor Manuelle

´Sonríele´ - Daddy Yankee

´Todo Va Estar Bien´ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodríguez

AfroBeat Del Año

´Bien Pedos´ - Xavi & Kapo

´Cosita Linda´ - Elena Rose & Justin Quiles

´La Plena (W Sound 5)´ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

´Me Pasa (Piscis)´ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

´Mi Reina´ - Hamilton & Nanpa Básico

´San Blas´ - Boza

´Sanka´ - Ryan Castro & Dongo

´Soleao´ - Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año - Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

Artista Femenina Del Año - Urbano

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Karol G

Natti Natasha

Rainao

Tokischa

Yailín La Más Viral

Yeri Mua

Young Miko

Canción Del Año - Urbano

´Ba Ba Bad Remix´ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

´Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66´ - Bizarrap & Daddy Yankee

´Háblame Claro´ - Yandel & Feid

´La Plena (W Sound 5)´ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

´Latina Foreva´ - Karol G

´Lo Caro Y Lo Bueno´ - Chencho Corleone

´Qué Pasaría...´ - Rauw Alejandro & Bad Bunny

´Rio´ - J Balvin

´Romeo´ - Anitta

´Soleao´ - Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

´Bum Bum´ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

´Cuando No Era Cantante´ - El Bogueto & Yung Beef

´Duro Ma´ - Bryant Myers, Dei V & Saiko

´En La City´ - Trueno & Young Miko

´Flash Foto´ - Arcángel & Neutro Shorty

´Love´ - Clarent

´Nueva Era´ - Duki & Myke Towers

´Primer Lugar´ - Eladio Carrión & Omar Courtz

´Tokischa RMX´ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

´Yogurcito Remix´ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración Del Año - Urbano

´+57´ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

´AMG´ - Eladio Carrión & Young Miko

´Doblexxó´ - J Balvin & Feid

´La Plena (W Sound 5)´ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

´Luna´ - Wisin & Kapo

´Otra Noche´ (Feat. Darell)´ - Myke Towers & Darell

´Perfumito Nuevo´ - Bad Bunny & Rainao

´Portate Bien´ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

´Wells Fargo´ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

´Woahh´ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

´Bing Bong´ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera

´Celos´ - Tokischa & Bulin 47

´Dem Bow´ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

´Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)´ - Lomiiel

´Quita Y Pone´ - El Alfa & Fariana

Álbum Del Año - Urbano

´Borondo´ - Beéle

´Don Kbrb´ - Eladio Carrión

´El Sobreviviente WWW´ - Wisin

´Elyte´ - Yandel

´Ferxxo Vol X: Sagrado´ - Feid

´Island Boyz´ - Myke Towers

´Lo Mismo De Siempre´ - Mora

´Sendé´ - Ryan Castro

´Sr. Santos II Sueños De Grandeza´ - Arcángel

´Underwater´ - Fariana

Artista Pop Masculino Del Año

Alejandro Sanz

Camilo

Danny Ocean

Juanes

Maluma

Manuel Turizo

Marco Antonio Solís

Pitbull

Ricardo Arjona

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina Del Año

Aitana

Cazzu

Elena Rose

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Shakira

Yami Safdie

Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock

Ca7riel & Paco Amoroso

DND | Do Not Disturb

Ha*Ash

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción Del Año - Pop

´Bronceador´ - Maluma

´Con Otra´ - Cazzu

´El Cielo Te Mandó Para Mí´ - Ha*Ash

´La Carretera´ - Pedro Capó

´La Pelirroja´ - Sebastián Yatra

´Mientes´ - Reik

´Noviogangsta <3´ - Emilia

´Palmeras en el Jardín´ - Alejandro Sanz

´Soltera´ - Shakira

´Un Beso Menos´ - Elena Rose & Morat

Colaboración Del Año - Pop

´Abrázame´ - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

´Accidente´ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

´Bésame´ - Alejandro Sanz & Shakira

´Bunda´ - Emilia & Luísa Sonza

´Conmigo Sin Ti´ - Matisse & Cristian Castro

´Huir´ - Kany García & Lia Kali

´La Del Primer Puesto´ - Reik & Xavi

´Se Fue´ - Rauw Alejandro & Laura Pausini

´Si Tuviera Que Elegir´ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

´Sin Ti´ - Morat & Jay Wheeler

Canción Del Año - Pop/Balada

´Alguien´ - Carlos Rivera

´Cueste Lo Que Cueste´ - Gloria Trevi

´El Reclamo´ - Olga Tañón

´Tierra Mía´ - Kany García

´Mujer´ - Ricardo Arjona

´Querida Yo´ - Yami Safdie & Camilo

Álbum Del Año - Pop

´Cuarto Azul´ - Aitana

´El Vuelo´ - Gloria Trevi

´En Las Nubes (Con Mis Panas)´ - Elena Rose

´Haashville´ - Ha*Ash

´La Carretera´ - Pedro Capó

´Milagro´ - Sebastián Yatra

´Noches De Cantina´ - Maná

´Preguntas a las 11:11´ - Ela Taubert

´¿Qué Significa el Amor?´ - Carlos Rivera

´Ya Es Mañana´ - Morat

Colaboración Del Año - Pop/Urbano

´2AM´ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

´Que Haces´ - Becky G & Manuel Turizo

´Samaná´ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

´Tamo Bien´ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

´Te Acuerdas?´ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel

´Volver´ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción Del Año - Pop/Urbano

´6 De Febrero´ - Aitana

´A.K.A´ - Mari La Carajita

´Cables Cruzados´ - Farruko

´Carita Linda´ - Rauw Alejandro

´Cosas Pendientes´ - Maluma

´DTMF´ - Bad Bunny

´Sirenita´ - Ozuna

´Tengo Celos´ - Myke Towers

´Tocando el Cielo´ - Luis Fonsi

´Una Como Tu´ - Jay Wheeler

Canción Del Año - Pop/Rock

´¿Es En Serio?´ - Ela Taubert

´Me Toca a Mí´ - Morat & Camilo

´Sabe Bien´ - Pedro Capó

´Una Noche Contigo´ - Juanes

´Vivir Sin Aire´ - Maná & Carín León

Mejor "EuroSong" - Pop/Urbano

´6 De Febrero´ - Aitana

´Da Me´ - Bad Gyal

´Esa Diva´ - Melody

´Moja1ta´ - Lola Indigo

´Quiero Decirte´ - Abraham Mateo & Ana Mena

´Tatami´ - JC Reyes

´Tuchat´ - Quevedo

´Tu Vas Sin (Fav)´ - Rels B

Artista Del Año - Tropical

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Canción Del Año - Tropical

´Desde Hoy´ - Natti Natasha

´Fuera De Lugar´ - Venesti

´Hello, What's Up´ - Christian Alicea

´How Deep Is Your Love´ - Prince Royce

´La Indiferencia´ - Silvestre Dangond & Fonseca

´Malportada´ - Nathy Peluso & Rawayana

´Más Que un Beso´ - Luis Figueroa

´Por Si Te Me Vas´ - Olga Tañón & Lenny Tavárez

´Raíces´ - Gloria Estefan

´Tú Con Él´ - Rauw Alejandro

Colaboración Del Año - Tropical

´Café con Ron´ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

´En Privado´ - Xavi & Manuel Turizo

´La Diferente´ - Lenier & Gente De Zona

´La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)´ - Carlos Vives & Grupo Niche

´Me Muevo´ - Fariana & Kiko El Crazy

´Nuestra Canción´ - Elvis Crespo & Jerry Rivera

´Repetimos´ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

´Venga Lo Que Venga´ - Fonseca & Rawayana

´Vestido Rojo´ - Silvestre Dangond & Emilia

´Volver (La Salsa)´ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum Del Año - Tropical

´Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2´ - Gilberto Santa Rosa

´El Último Baile´ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

´Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)´ - Carlos Vives

´Eterno´ - Prince Royce

´Gris´ - Luis Figueroa

´Llegué yo´ - Jerry Rivera

´Natti Natasha En Amargue´ - Natti Natasha

´Poeta Herío´ - Elvis Crespo

´Raíces´ - Gloria Estefan

´Reparto By Gente De Zona´ - Gente De Zona

Artista Masculino Del Año - Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Ivan Cornejo

Luis Angel ´El Flaco´

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

Aida Cuevas

Ana Bárbara

Angela Leiva

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Carolina Ross

Chiquis

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Julián Álvarez Y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Canción Del Año - Música Mexicana

´Amor Bonito´ - Luis Angel ´El Flaco´

´El Amigo´ - Christian Nodal

´El Amor de Mi Herida´ - Carín León

´Hija De Papi´ - Xavi & Netón Vega

´Hecha Pa' Mi´ - Grupo Frontera

´Loco´ - Netón Vega

´Me Prometí´ - Ivan Cornejo

´Otro Capítulo´ - Becky G

´Por Esos Ojos´ - Fuerza Regida

´Traigo Saldo Y Ganas De Rogar´ - Eden Muñoz

Colaboración Del Año - Música Mexicana

´300 Noches´ - Belinda & Natanael Cano

´Crisis´ - Becky G & Tito Double P

´En Tiempo Y Forma (Juntos)´ - Josi Cuen & Jorge Medina

´Lo Que No Saben´ - Calibre 50 & Los De La Noria

´Me Jalo´ - Fuerza Regida y Grupo Frontera

´Morena´ - Netón Vega & Peso Pluma

´Si Tú Me Vieras´ - Carín León & Maluma

´Tu Tu Tu´ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

´Un Bendito Día´ - Yuridia & Alejandro Fernández

´Yo Me Lo Busqué´ - Los Ángeles Azules & Thalía

Canción Banda Del Año

´Amor Bonito´ - Luis Angel ´El Flaco´

´El Beneficio de la Duda´ - Grupo Firme

´Una Historia Mal Contada´ - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

´Una Peda Menos´ - Banda Los Recoditos

´Voy a Levantarme´ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

´Amé´ - Christian Nodal

´Amémonos de Nuevo´ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

´Cuídamela Bien´ - Pepe Aguilar

´Nadie Se Va Como Llegó´ - Ángela Aguilar

´No Me Sé Rajar´ - Alejandro Fernández

´Sin Llorar´ - Yuridia

Canción Norteña Del Año

´Chelas Y Besos´ - La Fiera De Ojinaga

´La Lotería´ - Los Tigres Del Norte

´Me Gusta Mi Vida´ - Intocable

´Mi Lugar Favorito´ - Eden Muñoz

´Rey Sin Reina´ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana Del Año

´2+2´ - Omar Camacho & Victor Mendivil

´Loco´ - Netón Vega

´Marlboro Rojo´ - Fuerza Regida

´No Capea´ - Xavi & Grupo Frontera

´Tu Tu Tu´ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido - Música Mexicana

´Bachata Bélica´ - Los Esquivel, Prince Royce & Brray

´Corridos Y Alcohol´ - Steve Aoki & Oscar Maydon

´La Fiesta´ - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

´Tierno´ - Joaquin Medina & Codiciado

´Triple Lavada Remix´ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Álbum Del Año - Música Mexicana

´¿Quién + Como Yo?´ - Christian Nodal

´111XPANTIA´ - Fuerza Regida

´De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)´ - Alejandro Fernández

´Eden´ - Eden Muñoz

´Encuentros´ - Becky G

´La Lotería´ - Los Tigres Del Norte

´Next´ - Xavi

´Palabra de To's (Seca)´ - Carín León

´Sin Llorar´ - Yuridia

´Voy a Levantarme´ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Si quieres votar por tu artista favorito puedes hacerlo a través del link: https://www.premiolonuestro.com/vota