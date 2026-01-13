Realizan la primera conferencia sobre la industria de la música en provincia Duarte

El pasado sábado 10 de enero se realizó la conferencia "Music Business 101", en la provincia Duarte, a través de la disquera This is Music, presidida por el productor musical Brayan S.

Entre los temas que desarrolló Brayan S se encuentran: cómo funciona el negocio de la música, cómo nace el derecho de autor y cómo protegerlo, fuentes de ingresos en la industria musical, pagos que ofrecen las plataformas digitales, cómo se generan las regalías y cómo cobrarlas.

Durante la ponencia también se expusieron las principales tendencias que marcarán la industria musical en 2026.

La Región Norte o Cibao es una de las principales zonas exportadoras del talento musical dominicano, siendo la Provincia Duarte una de las más creativas y activas, por lo que la formación para sus artistas amerita que sea constante.

Más sobre Brayan S

Brahiam Santos, mejor conocido como Brayan S, es un productor musical nacido en la Provincia Duarte. Con una trayectoria que inició en 2008 como rapero, ha construido una sólida carrera como productor musical dentro del género urbano latino desde el año 2015, que es cuando inicia como productor musical.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas reconocidos como Myke Towers, Beele, Lápiz Conciente, Omega y Químico Ultramega, consolidándose como uno de los productores dominicanos con proyección internacional.

Como productor, ha sido parte de éxitos internacionales como "Alkool" de Yll Limani y Noizy, y "Sola" de Beele, Totoy El Frío y Montano, ambas superando los 100 millones de streams.

Actualmente lidera el sello discográfico This is Music, dedicado al desarrollo de artistas emergentes del género urbano latino, con una visión clara: llevar la nueva ola dominicana al mundo.

