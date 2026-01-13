Santiago Cruz: "Con RD he creado una conexión que me cuesta entender, pero que me conmueve"

Santiago Cruz, cantautor colombiano, habló sobre la conexión especial que ha construido con el público de la República Dominicana, un vínculo que, según asegura, lo emociona y lo impulsa a regresar al país en cada gira. ( FUENTE EXTERNA )

El vínculo entre el cantautor colombiano Santiago Cruz y su público dominicano es algo que ni él puede explicar. Lo sintió desde la primera vez que llegó a la isla para un concierto y sigue apreciándolo en cada presentación.

"La verdad es que, a lo largo del tiempo yendo a República Dominicana, he construido una relación muy especial con el país y con su gente. Es una relación que a veces me cuesta entender, pero que me conmueve profundamente", confiesa Cruz a Diario Libre en una íntima entrevista desde Colombia, a propósito de sus próximos conciertos.

El cantautor añade que ese cariño no se limita a sus visitas al país, sino que se refleja también en otros escenarios de Hispanoamérica y Norteamérica.

"No es solo el cariño que recibo cada vez que llego, sino que, en casi todos mis conciertos, siempre hay una bandera dominicana, siempre hay alguien de aquí y aparece ese saludo tan particular que tienen ustedes. Eso me emociona mucho y hace que regresar a República Dominicana sea siempre una oportunidad de devolver un poco de todo ese cariño".

Cruz estará de regreso en Santo Domingo para dos conciertos especiales de "Quince caminos, la gira" los días viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2026, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 p.m. Estas fechas son muy especiales, pues celebran los 15 años de su disco Cruce de caminos, con éxitos reversionados y nuevas interpretaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/befunky-collage-111-86aa85b1.jpg Santiago Cruz se prepara para sus próximas presentaciones en Santo Domingo.

"Estamos celebrando los 15 años de Cruce de caminos, el disco que cambió mi vida y mi carrera. Quisimos festejarle ese quinceañero en vivo, con versiones nuevas, invitados y una escenificación especial. Esta gira ha sido la más robusta de mi carrera y la celebración no estaría completa sin Santo Domingo, con dos noches en el Teatro Nacional", comenta.

El público que se dé cita podrá disfrutar de "versiones nuevas de canciones que la gente quiere, una puesta en escena visualmente muy bonita, un repertorio probado en más de 30 conciertos y una curva emocional muy bien lograda. Seremos ocho músicos en el escenario, dispuestos a dejar el alma para estar a la altura del cariño que siempre nos brinda el público dominicano".

Un reencuentro

Para el cantautor, interpretar nuevamente temas que grabó hace casi dos décadas es un reencuentro que trasciende lo musical y se vuelve sensorial.

"Me pasó algo muy curioso porque encontré emociones totalmente opuestas. Por ejemplo, con una canción como A pesar de mí, al releerla sentí un poco de angustia al darme cuenta de la imagen tan pobre que tenía de mí mismo en aquel entonces. Pero luego está Credo, que abre los conciertos, y es un manifiesto de las cosas en las que creo. Quince años después, sigo creyendo en ellas. Eso me hace feliz, porque confirma que, aunque uno crece y cambia, en lo fundamental he mantenido coherencia, y para mí eso es clave como ser humano", explica el artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/befunky-collage-11-5a31c87d.jpg El cantauto colombiano Santiago Cruz posando.

Cantar estos temas en vivo, frente a un público ávido de escucharlas, es un proceso que él describe como mágico.

"Para mí la música está completa en el concierto. Grabar y publicar es una parte del proceso, pero el concierto es la quintaesencia de la música, porque ahí ocurre una retroalimentación energética irrebatible. Cada show es distinto porque la gente lo hace distinto, y en un lugar como República Dominicana, donde el público es tan espontáneo y expresivo, eso se multiplica", asegura.

El poder de sus letras

Santiago Cruz ve su arte como un proceso de conexión con su público y reconoce que esto conlleva una responsabilidad especial.

"Creo profundamente en el poder de la palabra y en cómo ese poder se amplifica cuando se convierte en canción. Esa responsabilidad empieza conmigo mismo: qué quiero decir, qué energía quiero dejar. Todas nuestras acciones tienen una huella energética, y al final del día, y de la vida, esa huella debería ser positiva. Eso aplica también a las canciones", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/befunky-collage-2026-01-12t155551059-38dc46b8.jpg Santiago Cruz.

Un ejemplo de esa filosofía es su tema Un intento permanente, inspirado en su libro Diciembre otra vez.

"Ese concepto nació de muchas entrevistas en las que me preguntaban quién era yo. Luego, escribiendo mi libro, entendí que eso era lo que soy: un intento permanente. Intento ser mejor padre, mejor amigo, mejor músico, mejor ser humano. A veces lo logro, otras no, pero siempre sigo intentando. De eso se trata la vida", comenta.

El cantautor no negocia la calidad de su música por seguir las tendencias: "Para mí no hay dos caminos. Solo veo uno. No es una decisión ni una estrategia: es mi manera de hacer música. Claro que quiero que mis canciones conecten y que los conciertos se llenen, pero ese no es el motivo principal por el que hago música. Escribo desde el lugar que conozco y siento. No veo otro camino".

Si pudiera hablar con el Santiago que debutó en 2003 con Sólo por hoy, ¿qué le diría?, le preguntamos: "Que se la crea un poquito más. Que confíe más. Que no desespere y entienda que esa idea de música que tiene en la cabeza sí va a conectar con la gente".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/befunky-collage-1-e26a0748.jpg Santiago Cruz durante un concierto.

Un dato curioso es que Cruz estudió Finanzas y Relaciones Internacionales, algo que podría parecer alejado de la música, pero que para él es muy valioso.

"Fue más un asunto familiar que vocacional. Cuando dije que quería dedicarme a la música, no parecía una opción segura. Terminé estudiando esa carrera, pero siempre tuve claro que la música era mi camino. Esa etapa fue equipaje intelectual y experiencia vital, pero nunca una confusión vocacional".