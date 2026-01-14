Chayanne responde las preguntas más buscadas sobre su vida antes de su concierto en RD

El cantante boricua Chayanne posa sonriente frente al marco promocional de su gira "Bailemos otra vez tour 2026", que traerá en concierto a Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito de su próximo concierto en la República Dominicana como parte de su gira "Bailemos otra vez tour 2026", el artista puertorriqueño Chayanne vuelve a conectar con su público a través de un video donde revela aspectos más íntimos de su vida.

El cantante se presentará el sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y como antesala al esperado espectáculo, la productora Pav Events compartió un video en el que el artista responde algunas de las preguntas más frecuentes que los usuarios suelen hacer sobre él en Google.

En el audiovisual, publicado originalmente por Chayanne en 2025 y retomado recientemente en el perfil de Instagram de la compañía responsable de traerlo a la isla, el intérprete habla sobre su verdadero nombre, dónde vive, cuántos hijos tiene, cuál es su álbum más reciente y cuándo inició su carrera artística, entre otras curiosidades que despiertan el interés de sus fanáticos alrededor del mundo.

Fiel a su estilo, Chayanne aparece de excelente humor, bromea con sus seguidores y aprovecha para recordar detalles de los inicios de su carrera, dejando ver la cercanía y carisma que lo han convertido en uno de los artistas latinos más queridos de varias generaciones.

El "Bailemos otra vez tour" llegará al país con toda la energía que caracteriza al artista: coreografías vibrantes, una puesta en escena impactante, efectos visuales de primer nivel y una banda en vivo que promete convertir cada canción en una experiencia inolvidable.

El repertorio será un recorrido por su exitosa trayectoria musical. El público podrá cantar clásicos infaltables como "Provócame", "Dejaría todo", "Torero" y "Salomé", así como su más reciente fenómeno "Bailando bachata", tema que se viralizó en redes sociales y logró posicionarse rápidamente en las plataformas digitales.

Más

Con este concierto, Chayanne reafirma su estrecho vínculo con el público dominicano y promete una noche cargada de nostalgia, baile y emociones, en lo que se perfila como uno de los grandes eventos musicales de 2026 en el país.

Te puede interesar Chayanne cierra gira histórica con más de 100 conciertos y volverá a RD